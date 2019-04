Fútbol, el hobby que los puede llevar a la historia en sus departamentos

Colonia no está vencida. Si bien caer de local es un mal comienzo en una serie final, el ánimo de la selección no se vino abajo y confían en dar vuelta la serie. El equipo se entrenó toda la semana en las instalaciones de Peñarol de Tarariras y partió esta madrugada en busca de la copa más importante del fútbol del interior. “Si no tengo confianza en lo que vamos a hacer sería preferible dar forfait (abandono). Paysandú es un gran equipo pero si nos guiáramos por eso el Maracanazo no podría haber existido. Si pasó eso ¿esto por qué no?”, afirmó Carlos Ravel, DT de Colonia.