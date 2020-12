El fútbol femenino suma equipos talentos y pasión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras los mundiales de 1991 y 1995, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), obligó a que todas sus asociaciones tengan una liga de fútbol femenino. Esto impulsó al mundo y por supuesto a Uruguay.



Fue en agosto de 1996 cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) creó el Consejo de Fútbol Femenino (CFF), bajo la presidencia de la señora Matilde Reisch.

Según cuenta Reisch, “la primera vez se hizo un ensayo con un partido de fútbol 5 en la rambla de Montevideo. No fue fácil comenzar pero había mucha voluntad de sacarlo adelante”.



El primer partido oficial de fútbol 11 se jugó en el Estadio José Nasazzi y se llamó Torneo Inaugural, contó con la participación de siete clubes (Rampla Jrs, Liverpool, Danubio, Cerro, Miramar Misiones, River Plate y Bella Vista) el campeonato se disputó a una rueda y es recordado como un hecho transcendental. Además, en aquella jornada se disputaron 3 encuentros. Al año siguiente se sumaron Nacional, Rentistas y Central Español.



En aquel entonces, muchas instituciones se resistieron a presentar un equipo femenino y según recuerdan sus protagonistas el clásico era Nacional vs Rampla Jrs.



Respecto a la selección nacional, su debut oficial fue en 1997 ante Canadá en el Estadio Centenario (partido preliminar de la selección masculina frente Argentina por eliminatorias del Mundial de Francia 1998).



Si seguimos por la línea del tiempo, otro paso importante en Uruguay fue en 2005 cuando se instaló el departamento de niñas en la Organización Nacional de fútbol infantil y el Baby Fútbol permitió la incorporación de mujeres, dando comienzo al fútbol mixto. Aunque el gran suceso de quiebre, que logró marcar un antes y después, se da en 2018. En la sexta edición de la Copa Mundial Femenina de fútbol Sub-17, donde nuestro país fue elegido como sede por primera vez.



La competencia se disputó desde el 13 de noviembre al 1 de diciembre en tres ciudades. En Montevideo, el Estadio Charrúa fue el escenario central, testigo de la inauguración, las finales y la mayoría de los partidos.

Las otras dos ciudades que acompañaron fueron Colonia del Sacramento, en su estadio Alberto Suppici y en Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño.



Con el fin de fomentar el crecimiento del fútbol femenino, en 2019 entró en vigencia la nueva regla de Conmebol. La misma consta de que todos los equipos que participen de Copa Libertadores o Sudamericana deberán contar con un plantel femenino de primera división y por lo menos, una categoría juvenil



En la actualidad, la competencia oficial de fútbol 11 en AUF cuenta con dos divisiones, mayores y dos juveniles. Dicho certamen lleva el nombre de “Torneo Rexona de Fútbol Femenino”. Cabe destacar que Rexona, fiel a su estilo, (impulsar el movimiento). Se convirtió en la primera marca en apoyar la disciplina. La cual se disputa con la modalidad de torneo apertura y clausura.



En categoría mayores se divide en primera y segunda división.

En primera división compiten 10 equipos, mientras que la segunda cuenta con la participación de 16 equipos.



En el caso de las categorías juveniles, al momento se desarrollan sub16 y sub19 aunque se maneja el proyecto de sumar la sub14, así como también la tercera división a categoría mayores.



Hoy por hoy, a nivel internacional el fútbol femenino viene dando pasos agigantados rumbo al profesionalismo y varios países lo ejercen de tal manera. En el caso de Uruguay, el crecimiento es notorio y así como lo contamos, el camino comenzó hace muchos años.



Actualmente, se estima que alrededor de unas diez mil niñas, adolescentes y mujeres juegan al fútbol ya sea en AUF, OFI, ONFI y AUFI (cuenta con aumentos todos los años).



En cuanto a la sociedad, las jugadoras de fútbol comenzaron a ser aceptadas, dejando atrás los comentarios destructivos, cambiándolos por constructivos y motivadores.



Quedaron atrás las prohibiciones familiares y pasaron a ser el apoyo más importante y fundamental de todas, sean pequeñas o adultas.



Aún, no todo es “color de rosa”, hay mucho sacrificio detrás de 90 minutos porque para ellas no es un simple partido de fútbol. Para ellas es amor, pasión, es ganarle a todos esos no que escucharon en el pasado.