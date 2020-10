¿Penal de Coates o acierto de Aquino? Esto dice el reglamento sobre la polémica en Uruguay-Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mano de Sebastián Coates en el área uruguaya pudo cambiar el transcurso del partido entre Uruguay y Chile en el primer encuentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. El árbitro, Eber Aquino, consultó sobre la jugada al VAR y decidió no cobrar la pena máxima pero generó enojo en jugadores y público chileno. El reglamento actual que rige el fútbol tienen una posición marcada con respecto a las manos.

Iban 87' de partido cuando Victor Dávila, el número 19 chileno, intentó centrar al área desde el sector izquierdo ante la marca de Sebastián Coates. El defensa uruguayo, parado dentro del área, recibió el impacto de la pelota en su mano izquierda pero el árbitro dejó seguir y un minuto después, cuando la pelota se fue al lateral, los jugadores de Chile pidieron que el posible penal sea revisado en el VAR.

El juez paraguayo consultó con los asistentes que se encontraban en la sala de videoarbitraje pero decidió no ver las imágenes en el monitor que está a nivel de campo. Tras el diálogo, no sancionó penal y dejó continuar con un lateral a favor de la Celeste. Esta decisión está amparada por el reglamento y se denomina "revisión basada únicamente en el VAR".

¿Qué dice el reglamento sobre este tipo de jugadas? La International Football Association Board, asociación que se encarga de establecer las reglas y modificaciones que rigen el fútbol a nivel mundial, da detalles sobre la sanción de este tipo de infracciones en el apartado 12 de sus reglas, que cuenta con varias puntualizaciones.

No todas corresponden al tipo de jugada que involucra a Coates sino las siguientes.

"Cometerá infracción el jugador que:"

-"Toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, incluido el

movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo"

- "Toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio".

Luego el reglamento agrega situaciones en las que no debe ser sancionada una infracción si la pelota da en la mano:

"No se considerará infracción cuando el balón toque la mano o el brazo:"

-"Si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro

jugador".

-"Si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una

posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio".

Las reglas actuales establecidas por la IFAB pueden consultarse en este enlace y las determinaciones con respecto a las infracciones o no infracciones tras mano pueden ser consultadas a partir de la página 112.

Reclamos desde Chile y la opinión de Castrilli

La jugada causó mucha molestia en el público chileno e incluso generó reacciones de autoridades. La Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) de Chile solicitará los audios del VAR y pedirá sanción para el árbitro paraguayo por esta decisión.

El exjuez argentino Javier Castrilli coincidió con Aquino en su decisión y lo defendió en una entrevista realizada esta mañana: "Si no entendés que en lo de Coates no hubo penal, no entendés lo que es mano", afirmó.