Cómo volver a jugar una final en la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay lleva ya tres Copas América sin lograr jugar las semifinales. Parece poco, más teniendo en cuenta la calidad de los futbolistas que integran la selección celeste y el largo proceso de Oscar Tabárez al frente del combinado.



Ovación invitó a varios excampeones de América, de algunas de las 15 copas obtenidas por Uruguay, intentando encontrar la fórmula para volver a conseguir un título, o al menos llegar a jugar una final.

“Chifle”. “Yo siempre voy contra el viento. Hoy hay una moda con la retención del balón y tener volantes con buen pie, y yo soy de los de antes, me gusta la camada de los Mario Saralegui, los Bossio, los Krasouski y los ‘Ruso’ Pérez, pero siempre teniendo adelante talentos como Francescoli o Diego Forlán”, dijo Jorge Barrios, campeón en 1983.



“Aquellos mediocampos en los que no pasaba nadie y una delantera con jugadores desequilibrantes y con gol. Creo que estamos un poco mareados con eso de cambiar la mentalidad. Hay una camada nueva de técnicos, periodistas y aficionados que no va con la historia del fútbol uruguayo. Y si en Uruguay seguimos tomando mate, comiendo bizcochos y asado, ¿por qué vamos a cambiar el fútbol? Estamos perdiendo la fantasía que tiene el jugador sudamericano. Ya no salen jugadores como antes, un Venancio Ramos, Enzo Francescoli o Ruben Paz. Nosotros éramos los que corríamos, conseguíamos la pelota y se la dábamos a ellos. Está bien lo del recambio, pero me da la impresión que calentamos el agua y no tomamos el mate. Queremos tener la pelota, pero no encontramos la buena habilitación para los grandes delanteros que tenemos”, finalizó el “Chifle”.

Saralegui. Justamente, Mario Saralegui, a quien Barrios ponía como ejemplo de los volante de antes, comparte algo de su visión. “Creo que Uruguay tenía equipo como para llegar más lejos, pero le jugó en contra el favoritismo. No nos gusta ser favoritos y se notó en los partidos, sobre todo después del primero en el que hicimos cuatro goles. Además, Suárez que es un gran jugador y el gran responsable de muchos de los triunfos que hemos obtenido, no estaba en un 100%”, dijo.



“Ahora está esa onda del buen pie y de tener la pelota; lo que hay que tener son jugadores que hagan las dos cosas. No voy a hablar de Uruguay, vi a Argentina marcar muy mal. No todos los jugadores son polifuncionales y mixtos. Los que son mixtos son los cracks, los fenómenos y hay muy pocos”.

Tabaré. “Es difícil encontrar una fórmula. Hubo un recambio, sobre todo en la mitad de la cancha, y eso lleva un tiempo. Y además la exigencia en la selección nacional es mayor que la que se vive en cualquier equipo, por más que jueguen en Europa. No digo desde el punto de vista físico ni táctico, sino en lo mental. Se van a ir curtiendo de a poco, porque lo que se siente jugando en la selección es muy diferente. Más cuando se está en instancias importantes”, dijo Tabaré, quien hoy dirige al Deportivo Cuenca, de Ecuador. “Además, siempre hay que tener una cuota de fortuna necesaria y Uruguay mereció pasar con Perú”, añadió el campeón en 1995.

“Manteca”. “Uruguay no jugó mal, pero no se dieron los resultados. Quedamos afuera contra Perú y en ese partido faltó puntería. Y ellos no patearon nunca al arco”, dijo Sergio Martínez, también campeón en 1995.



“Quedó sabor a poco, pero hay que ligar y no lo hicimos. Además, no es fácil ganar una Copa América, porque los demás han evolucionado mucho. Nos está costando, pero también le cuesta a Argentina y a Brasil”, culminó el “Manteca”, quien anotó el último penal contra Brasil en la final de 1995.

“LOCO”. “Con toda sinceridad, no tengo una respuesta de cómo hacer ya que a mi entender todo ha sido por detalles futbolísticos. Lo que en el 2011 supimos aprovechar a nuestro favor, como la pelota quieta y los penales y en estas últimas esos detalles han sido en contra”, dijo Sebastián Abreu, quien ganó la última copa en 2011. “Es más, creo que en juego en esta última copa hemos mejorado en comparación a las dos anteriores debido al cambio de características de jugadores que han llegado de la mano del recambio generacional basado en el proceso de selecciones. Sobre todo en el mediocampo”, añadió el “Loco” que por estos días definirá su futuro. Tiene una oferta del Municipal de Perú y posibilidades de Miami y de Uruguay.



en 1995 Un campeón que vio los festejos por TV “Los partidos en que te dan como favorito son siempre los más difíciles para los uruguayos. Y no pasa solo en la selección, también en los clubes. Cuando te dan como favorito, seguro que el partido se complica”, dijo Tabaré Silva. “No sé por qué es, capaz que inconscientemente te dejás estar. Porque por nuestra forma de ser es en las más difíciles cuando más crecemos. Somos así. Es lo que nos pasa”, agregó el exfutbolista quien el 23 de julio de 1995, cuando Uruguay conseguía su decimocuarta Copa América frente a Brasil en el Centenario, terminó fracturado. “Cuando me llevaban del estadio para internarme hizo el gol Pablo Bengoechea”, contó. Lo operaron esa noche y vio los festejos de sus compañeros por televisión.