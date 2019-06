Dos viejos conocidos frente a frente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chile y Colombia se enfrentarán mañana en San Pablo por los cuartos de final de la Copa América. Y en ese partido volverán a encontrarse dos viejos conocidos: el volante colombiano Mateus Uribe y el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda. Ambos ganaron juntos la Copa Libertadores con Atlético Nacional de Medellín en 2016.



“Los equipos del profesor Reinaldo siempre juegan bien al fútbol. Ponen la pelota al piso. En Chile tienen jugadores de buen pie y esto permite una cantidad de variantes importantes en el juego. Rueda siempre nos pedía lo mismo: orden en el mediocampo y sorpresa para acompañar a los hombres de ataque. Nuestra mentalidad en la selección es jugar al fútbol sea el que sea el rival que tengamos enfrente. Esperamos poder dar un buen espectáculo”, dijo Uribe sobre un juego que no le será indiferente al entrenador dado que deberá jugar contra la selección de su país.

“Rueda es un estratega que mira mucho fútbol, seguro que ya nos estudió. Ya nos tiene visualizados. En esta era del profesor Queiroz hemos demostrado cosas que el equipo no había mostrado antes. Para nosotros será más fácil enfrentar un equipo que vemos a sus jugadores por todos lados. Va a ser más fácil estudiarlos a ellos, que ellos a nosotros”, añadió el volante sobre los chilenos.



“Vamos a enfrentar un rival que viene de ganar dos copas, sabemos de su jerarquía. Nosotros venimos creciendo de un proceso corto con Queiroz. Sabemos que estamos para grandes cosas, pero no hemos ganado nada todavía. Tenemos un rival al frente que es ‘copero’, pero vamos con la consigna de sacar el resultado. Los partidos ganados no quieren decir que seamos un equipo perfecto, hemos sido contundentes, pero estamos trabajando para corregir”.