Otra vez le prestamos la vieja calculadora a Argentina

Cambian los tiempos. Uruguay abandonó hace rato la odiada frase "matemáticamente tenemos chance" y le prestó la vieja calculadora que estaba guardada en un cajón a Argentina.

La Albiceleste respiró un poco con el empate de Uruguay ante Japón, porque en el Grupo C ya no habrá triple empate en seis puntos, pero igual sigue al borde del precipicio porque apenas sumó un punto sobre seis disputados.

Así que no le queda más remedio que hacer cuentas: sumar con los tres puntos que debe ganar y calcular qué debe pasar en los otros partidos para meterse en los cuartos de final. Porque hoy no tiene asegurado ese lugar ni siquiera venciendo a Catar en la última fecha de la fase de grupos. Si Colombia no suma ni un punto ante Paraguay, entrarán en vigencia los cálculos.

Si el domingo Argentina supera a Catar tendrá muchísimas más chances de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, no dependerá de sí misma. Sucede que si Paraguay (2 puntos) derrota a Colombia (6 puntos), el conjunto argentino quedará inevitablemente en el tercer puesto. Entonces, habrá que compararlo con los otros terceros y determinar si es uno de los dos mejores o si arma las valijas de regreso a casa.

Grupo C:

-El empate entre Uruguay y Japón eliminó la chance de que el tercero de la llave sume también seis puntos.

-Uruguay llegó a las cuatro unidades y le queda un partido por disputar ante Chile. Japón también puede alcanzar las cuatro unidades si en la última fecha triunfa ante los ecuatorianos. Y esos puntos los puede conseguir también Ecuador. El pasaje se definiría por diferencia de goles.

-Hay más variables, porque Ecuador está en condiciones de llegar a seis puntos, pero en ese caso Chile alcanzaría como máximo también esos seis y la Celeste se quedaría con cuatro. La clasificación a la siguiente fase también se seguiría definiendo por el saldo de goles.



Grupo A:

-Si hay empate en Brasil-Perú y Venezuela doblega a Bolivia, en esa zona habrá un triple empate con 5 puntos y todos tendrán más unidades que la Albiceleste.

-Si, en cambio, existe un ganador en el choque entre los brasileños y los peruanos, uno de ellos terminará con 4 puntos. Y entrará a jugar la diferencia de gol. Hoy Brasil tiene +3 y Perú +2 y Argentina -2.