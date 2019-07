El VAR: pasan las horas y Cavani está cada vez menos en offside

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cada imagen nueva que aparece de la posición adelantada de Edinson Cavani -esa que el línea Correa sancionó y que el VAR ratificó en el segundo tiempo del partido con Perú- da la sensación de que el delantero uruguayo está más habilitado.



No hay dudas de que Nández estaba adelantado en la jugada previa al gol de De Arrascaeta y que Suárez, aunque sea por milímetros, tiene una rodilla más adelantada que el pie del último peruano. Sin embargo, Cavani no parece estarlo. Si se aprecia la distancia del pie del último jugador peruano respecto al corte del césped y la de la rodilla del “Matador”, da la sensación de estar en la misma línea.



De cualquier manera, con el tema cerrado, este artículo no pretende hablar tanto de si hubo injusticia o no, sino de hacer algunas apreciaciones sobre cómo funcionaría mejor el VAR.



Otros deportes han incorporado la ayuda del video y les va bien. Quizás en lugar de innovar, al VAR le iría mejor si recoge lo que hacen otros, toma lo mejor de todos y lo une.

1. Que el VAR no tome la decisión de actuar, sino que sea a demanda de los involucrados. En tenis y en football americano, por ejemplo, los árbitros toman una decisión y si una de las partes se siente perjudicado, desafía. En ambos casos tienen tres posibilidades: si los tenistas pierden su desafío, les quedan dos y si lo ganan, siguen teniendo tres; si los técnicos de football americano pierden, se les descuenta un tiempo. Como en el fútbol no hay tiempo muerto, se debería adoptar el criterio del tenis.



2. Que se pare el reloj, como lo hace el rugby.

3. Que debe haber evidencia incontrastable para que haya un cambio de decisión.



4. Que al momento en que el VAR comienza a actuar, el árbitro en cancha concurra a la cabina a fin de que actúen todos en conjunto.



5. Que cuando el VAR detiene el juego para evaluar una jugada haya un tiempo límite, quizás de dos minutos, para decidir.



Seguramente nada de esto hubiera cambiado la decisión sobre Cavani, pero ayudaría a futuro.