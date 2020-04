¿Cómo está Uruguay en la tabla histórica de puntos de la Copa América?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia de coronavirus dejó a casi todo el mundo sin fútbol y a Europa y Sudamérica, especialmente, sin poder jugar sus certámenes continentales de selecciones.

La Copa América y la Eurocopa quedaron postergadas —en principio— para 2021, por lo cual la expectativa se mantendrá. En el caso de la selección uruguaya existía la confianza de lograr la consagración número 16, sobre todo luego de que las ediciones 2015, 2016 y 2019 no fueron tan productivas. En Chile la Celeste quedó eliminada ante el local en cuartos de final, en Estados Unidos no se superó la fase de grupos y en Brasil se volvió a caer en cuartos, en un partido muy polémico ante Perú y por penales.

Luego de haber ganado la Copa América 2011, ha sido pobre la cosecha y conscientes de que la generación de estrellas celestes se va apagando y posiblemente esta sea la última vez que disputen el torneo continental, son muchas las esperanzas de volver a levantar el trofeo.

La meta primordial, por tanto, es el título, pero hay otra secundaria que es adueñarse en solitario del segundo lugar de puntuación histórica. Como lo muestra el gráfico que encabeza esta nota, Uruguay está igualado en la segunda ubicación con Brasil en 276 puntos. Primero y lejos está Argentina, con 311 e inalcanzable en una sola edición.

En lo que sí Uruguay es insuperable y está al tope en solitario es en la cantidad de títulos. Con 15 Copas América ganadas, solo corre el riesgo de ser igualado si Argentina se consagra el año próximo en un certamen que se disputará parte en el país hermano del Río de la Plata y otra en Colombia. La final será en Barranquilla.

De acuerdo a lo que muestra el gráfico, la Celeste tuvo la supremacía en los primeros años de la competencia y luego, a finales de la década de 1940, Argentina tomó el liderazgo para no soltarlo más. A partir de la década de 1990 fue cuando comenzó a estirar las diferencias, con dos consagraciones entre 1991 y 1993 (la última de los albicelestes) y con consistentes actuaciones en años siguientes pese a no ganarla, mientras que Uruguay no tuvo regularidad

Brasil, en tanto, aprovechó para emparejar la línea Celeste al ganar seis de sus nueve títulos continentales en los últimos 30 años: entre 1989 y 2019.

Gráfico: DataFactory