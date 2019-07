Uruguay se quedó otra vez sin semis: ¿Fue un fracaso?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para los futboleros el sábado no fue un día más y seguramente ayer amanecieron tristes y decepcionados. La ilusión de volver a ver a Uruguay campeón era grande, parecía que estaba todo dado para que los celestes pudieran regresar con la copa 16.



Para empezar Uruguay había arrancado goleando en el debut, lo que no suele suceder. Había terminado primero en su grupo lo que determinaba enfrentarse al rival que en los papeles era más accesible. Uruguay tenía el mejor plantel de la Copa. Y los otros lógicos candidatos al título, Brasil y Argentina, no se veían fuertes. Al menos hasta ahora. Pero, como hace tres Copas Américas, no pudo ser.

NEUTRAL “Me dejó mucha tristeza. El equipo ilusionaba y mereció mucho más frente a Perú, pero así es esto del fútbol. De repente cuando más te lo merecés no te llega y seguramente nos ha pasado muchas veces que no nos merecíamos tanto, y nos llegó”, dijo Matías Pérez.



“Nos anularon tres goles. Y los penales son una cosa de locos. Así como pasamos contra Argentina en el 2011, esta vez no se dio. Es una lástima. No sé cuando vamos a tener una generación tan buena en todas las líneas. Nos quedamos con gusto a repoco, porque estábamos muy ilusionados, más como se veían las otras selecciones, pero no tengo nada para recriminar. No es que hayan jugado mal, no entró. O entró y no lo cobraron”, añadió el hoy neutral de la AUF.

"PATO". “Yo estaba seguro que Uruguay le iba a ganar bien a Perú. Los estados de ánimo en los equipos son muy importantes y Perú venía de comerse cinco goles y nosotros de ganarle a Chile un partido cerrado. Les llegamos por todos lados, pero tuvimos mala suerte. Y el de Cavani fue gol. Te agrandan la imagen, la figura esa, como ellos quieren. No querían que Uruguay siguiera. Si fuera Brasil lo dejan seguir. Es verdad que también le anularon goles, pero hay que ver ahora que es cuando se juegan la ropa”, dijo Carlos Aguilera.



“Hoy estuve hablando como con cinco o seis personas y nos preguntábamos cuánto tiempo va a pasar para que tengamos una generación con esta categoría de jugadores para pelear una copa. Si le ganábamos a Perú éramos campeones. Era una copa para ganarla. ¡Y en Brasil”, añadió el “Patito”.



“Después que se fue el ‘Cebolla’ el técnico no pudo encontrar otro jugador de esas características. Laxalt lo estaba haciendo bien, pero se lesionó. Yo no quería ir a penales, que no son una lotería. Suárez no venía de un buen año, vino lesionado y jugó igual. Cuando Ruben Sosa erró el penal en Italia lo mataron y fuimos a ese Mundial por él. De Suárez no podemos decir nada porque muchas veces nos salvó. Pero teníamos que haber ganado en los 90 minutos”, finalizó Aguilera.

GIORDANO. “Uruguay fue superior en todo momento. No pudo concretar todo lo que generó y cuando lo consiguió fue anulado primero por los línea y luego por el VAR. Uruguay merecía ganar”, dijo por su parte Jorge Giordano, el hoy secretario técnico de fútbol de Nacional.



“Yo los veía en un gran momento colectivo y a muchos futbolistas jugando bien en todas las líneas, y eso a veces es difícil. Pensé que podía llegar a la final. Más después de haber limpiado la serie sin problemas, eso también nos ilusionó. Me quedé con una sensación amarga porque el equipo podía haber seguido en la copa sin ningún problema. Pero no haber podido concretar todo lo que generó contra Perú, lo dejó afuera. Y concretar es fundamental en el fútbol”, culminó Giordano.

ROSARIO. “Quedamos eliminados en buena ley a la hora de los penales. Uruguay hizo un buen partido y desgraciadamente no pudo plasmar en los 90’ la supremacía que mostró ante Perú. No hay nada que reprocharle a nadie. Intentaron en todo momento buscar la victoria. Perú se abroqueló bien atrás y con Guerrero arriba, que descuidarlo hubiera sido letal. Perú planificó llegar a los penales y lo consiguió. Y es válido”, dijo Rosario Martínez.



“No estar en la final nos golpea duramente como futboleros que somos. A veces sin jugar bien te encontrás en una final y la terminás ganando y otras veces con grandes actuaciones y tremendos planteles te quedás por la mitad del camino”, terminó el técnico de Rampla Juniors.

"TOLA". “Tenemos la elite del fútbol uruguayo. Nunca hubo tantos buenos jugadores juntos, es para hacerse un banquete. Y otra vez no clasificamos a semifinales. No me duele como técnico, me duele como uruguayo”, dijo Julio César Antúnez.



“Yo no le hago reverencias a Tabárez. Se habla tanto de proceso, pero se ve que vale sólo para la selección mayor, porque en las juveniles han pasado una cantidad de técnicos”.