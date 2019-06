Uruguay tiene cómo ganarle a Perú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comenzó el mata-mata en la Copa América. Desde ahora, el que gana sigue y el que no, hace las valijas para regresar a casa.



Uruguay juega mañana su partido de cuartos de final frente a Perú. En lo previo los celestes son amplios favoritos. No en vano el equipo de Tabárez es uno de los candidatos a quedarse con el título. Está invicto en el torneo y clasificó liderando su serie.



La realidad de los incaicos es otra. Perú arrancó empatando sin goles frente a Venezuela, luego le ganó 3 a 1 a Bolivia y en el último partido fue goleado por Brasil. Esto no significa, sin embargo, que sea un rival fácil para la Celeste. Aún habiendo perdido a la “Foquita” Farfán por lesión.

Los hinchas uruguayos se ilusionan con volver a ver al Uruguay que venció 4 a 0 a Ecuador en el debut en una de las mayores expresiones futbolísticas de la era Tabárez. ¿Lo hará? Algunos técnicos uruguayos comparten con Ovación su opinión sobre la forma en que hay que jugar para vencer a los dirigidos por Ricardo Gareca.



Más allá de que algunos piensan que Perú va a respetar a Uruguay y otros no, todos coinciden en que la Celeste tiene armas y futbolistas para vencer y seguir adelante en la Copa.



“No hay que subestimar a Perú en lo más mínimo. Si nos creemos que vamos a encontrar una selección deshilachada porque se comió cinco goles con Brasil, nos equivocamos”, dijo Julio César Antúnez. “Perú va a pelear esta posibilidad con uñas y dientes. Es un equipo que maneja muy bien la pelota, es su marca en el orillo como la nuestra es la garra”, agregó el “Tola”.

“Creo que nos van a esperar, nos van a regalar terreno. Y con los jugadores que tenemos lo podemos aprovechar. Porque cualquier técnico quisiera tener a los jugadores que tiene Uruguay. De once jugadores, hay cinco que están en la elite mundial. Con el partido frente a Ecuador me ilusioné, porque fue el mejor que le vi a Uruguay en todo el proceso. Pero no pudo repetir. Tabárez tiene la suerte de haber heredado a estos jugadores de las juveniles, de Coito. Por ejemplo, se fue Lugano y apareció ‘Josema’ que debutó en la mayor frente a Colombia por Eliminatorias marcando a Falcao y el otro día con Chile salvó un gol en la línea”, agregó el entrenador, quien no pierde la esperanza de ver a Gastón Pereiro en el equipo.



“En el medio campo tiene para elegir. Antes teníamos sólo a Arévalo y al ‘Ruso’ Pérez, ahora son varios y todos te pueden hacer salir la pelota redonda. A mí me gustaría que pusiera a Valverde, Bentancur, De Arrascaeta y Gastón Pereiro. Con ellos más Suárez y Cavani sería un equipo muy contundente”, finalizó.

CÓMODO. Marcelo Méndez, el técnico de Danubio, hizo un alto en la preparación de su equipo para el torneo Intermedio para referirse al partido de Uruguay ante Perú. “Es un rival durísimo. Si bien Uruguay tiene un gran equipo le ha costado con Japón (aunque en ese partido mostró una gran dinámica y generación) y con Chile también. Salvo el primer partido, en el que resolvió rápido, le ha costado. La Copa ha sido muy pareja y por más que Perú viene de perder 5 a 0 con Brasil, son partidos que se dan. Ellos tienen la posibilidad de dejar afuera a una gran selección como Uruguay”, dijo el técnico de los de la franja, quien recordó que Uruguay le ganó a los incaicos en Montevideo por las Eliminatorias pero cayó derrotado en Lima.

Foto: Francisco Flores

“Creo que Perú va a respetar a Uruguay, pero es un equipo que si le dejás la pelota, podés sufrir. Maneja muy bien la pelota y es así como se siente cómodo. Es clave que Uruguay lo presione y recupere la pelota rápido. Pero si lo deja crecer puede generar alguna dificultad”, analizó.



“Es probable que siente la ausencia de Farfán en el ataque, pero tiene jugadores de mucha experiencia en ese sector como Cueva que es muy rápido y Guerrero. Y un mediocampo que maneja muy bien la pelota”, añadió el entrenador, que ya comienza a jugar amistosos con su equipo: mañana Liverpool y luego Racing y Fénix.

ESTILO. “Con los jugadores que tiene Uruguay me gustaría volver a verlo jugar como frente a Ecuador. Ese es el Uruguay que a mí me encantaría seguir viendo. Y que no quede como que soy contra, porque no soy contra de nadie. Estoy a favor de jugar bien, acorde a los jugadores que tiene la Selección. Tenemos jugadores que brillan en sus equipos”, comenzó Juan Ramón Carrasco, quien también se refirió a los futbolistas que hay actualmente en el mediocampo celeste.

Foto: Marcelo Bonjour

“Ahora hay jugadores de buen pie, pero no es que antes no los hubiera. Siempre hubo jugadores con esas características. Pero se elegía a otros porque se tiene otro paladar, y no es que esté mal. El problema es que no se trata sólo de poner a los volantes de buen pie, hay que trabajar para generar los circuitos y que la pelota le llegue bien a los dos fenómenos que hay arriba. Hay que presionar alto y recuperar la pelota para que le llegue a Suárez y a Cavani, que no tenga que bajar Cavani a buscarla. Ojalá que frente a Perú los volantes tengan el ingenio para ganar en el uno contra uno o se desdoblen para que le llegue la pelota redonda a los dos de arriba. Y que De Arrascaeta no juegue por un sector, sino que sea el enlace que maneje las pelotas de Valverde y de Bentacur. Y si no, que se generen faltas cerca del área, porque también es una manera de llegar al gol. No tengo dudas que le podemos ganar a Perú”, afirmó JR, cuyo equipo terminó segundo en el torneo Apertura.



“No creo que Perú se vaya a meter atrás porque no acostumbra a hacerlo. Si queda afuera lo hará proponiendo, siendo fiel a su filosofía. La diferencia es que Perú tiene un estilo de juego y nosotros no”, agregó el entrenador de Fénix, quien destacó a su vez que Argentina recién comenzó a jugar bien cuando a Messi le pusieron a Lautaro Martínez y a Agüero adelante. Y que Brasil goleó a Perú cuando puso tres puntas. Cuando se jugaron esos partidos, Carrasco estaba de pretemporada con su equipo en Colonia.



“Yo hablo con mis jugadores, les hago preguntas porque quiero que aprendan. Y les pregunté por qué creían que Brasil le había hecho cinco goles a Perú. ¡Y la respuesta es porque jugó con tres puntas!”.

COMPLETO. Paulo Pezzolano está a full preparando a Liverpool para el segundo torneo de la temporada. El técnico negriazul comparte con JR su opinión sobre el juego de los incaicos. “Perú va a hacer su juego: tener la pelota y atacar por las bandas. Es el juego de Gareca y del Perú de hoy en día. Y eso le va a permitir a Uruguay hacer el juego con el que se siente más cómodo. Hoy Uruguay lo hace bien con y sin pelota. Hoy tiene un juego más completo. Tiene jugadores en la mitad de la cancha a los que le gusta tener la pelota y la mueven de un lado al otro”, explicó Pezzolano.

Foto: Gerardo Pérez

“Veo un partido en el que a Uruguay lo van a venir a atacar, pero creo que es amplio favorito. Le tengo un gran respeto a Tabárez. Claro, después es fútbol y puede pasar cualquier cosa”, finalizó.



Danielo Núñez, el técnico de Cerro Largo, de gran campaña en el Apertura, se imagina un partido muy parecido al del debut frente a Ecuador. “Va a ser un partido abierto porque Perú intenta jugar al ataque. Por su identidad futbolística los peruanos no son de meterse atrás. Van a intentar atacar y van a dejar espacios que Uruguay va a poder aprovechar”, dijo Danielo.

Foto: Archivo El País

“Además, ellos no son fuertes defensivamente y al no estar Farfán, que es el jugador más importante que tienen, no le va a llegar tanto juego a Guerrero”, agregó quien está convencido que va a haber una diferencia de por lo menos dos goles.



“Estoy seguro que va a ser un partido muy parecido al primero con Ecuador, aunque capaz que con un score menos abultado”, culminó Núñez, quien hoy viaja con su equipo a Buenos Aires para jugar varios amistosos. El primero frente a Argentinos Juniors.