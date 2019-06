Uruguay ante Chile con sólo una meta: terminar primero vale oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ser primero en el grupo por lo general trae como consecuencia algo bueno, aunque las sorpresas siempre están a la orden del día y genera variantes, como por ejemplo que Brasil y Argentina hayan quedado en el mismo cuadro de cara a la definición de la Copa América. Por cómo se dio el Grupo C, y por los resultados que se registraron ayer, en esta oportunidad terminar líder de la llave es de suma importancia y ese lugar lo definirán hoy Uruguay y Chile cuando se enfrenten a la hora 20.00 en Maracaná.



La primera ventaja que tiene ser primero del grupo es un día más de descanso, algo muy importante para cuidar el estado físico de los jugadores y poder darle más tiempo a aquellos que están sentidos.

Así lo remarcó, por ejemplo, el seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, que fue elegido el mejor técnico de América por la Encuesta de El País en 2017. “Quizá lo del rival habría que estar preparados para cualquiera, independientemente de cómo se llame. No se puede subvalorar al que salió segundo o tercero. Si somos primeros es beneficioso por el descanso que tendremos. La competencia de mañana pasará por ese día de más de recuperación pensando en lo que se viene”, afirmó el técnico.

La que gane el Grupo C será la última selección en salir a escena en los cuartos de final, ya que se medirá a Perú el sábado a la hora 16.00 en Salvador de Bahía.



El propio Rueda en esa declaración se refirió al otro aspecto que beneficia al que resulte primero, más allá de que el entrenador colombiano no lo tomó como una ventaja, y es evitar a Colombia en la siguiente fase, una selección que ganó el 100% de los puntos en la serie (ayer venció a Paraguay) y que está muy fuerte para la definición.

El que termine en el segundo lugar se medirá a los cafeteros en São Paulo, pero el viernes a la hora 20.00.



Oscar Tabárez señaló con claridad ayer a la tardecita en la conferencia de prensa en el Maracaná que “sería importante (terminar en el primer puesto). Tenemos un concepto para todos los partidos por el que nunca sabemos especular. No lo entendemos eso y a veces se me ha criticado. Quizás no soy tan buen estratega ni sé tanto como los que recomiendan hacer otras cosas, pero nosotros a cada partido le damos importancia porque es significativo y si tenemos éxito en el resultado nos fortalecerá para lo que venga después”, señaló.

Tanto Rueda como Tabárez se elogiaron mutuamente.



El maestro manifestó que “es un entrenador de mucha experiencia, no sólo en Sudamérica, donde anduvo exitosamente por varios países. Sé que sus equipos están bien preparados y cree en el equilibrio, como yo. Él lo ha dicho, y ahí capaz que discrepamos un poquito: yo no soy de adjudicar favoritismos en ningún torneo. Los favoritismos los ponemos y los cuestionamos. Brasil era favorito pero empató con Venezuela y ya hubo cuestionamientos y se empezó a hablar. No creo en el periodismo de resultados. Muchas veces se adjudican o se diluyen favoritismos por situaciones circunstanciales que hay que tenerlas en cuenta en el análisis”.

A su vez, Rueda dijo que “hace muchos meses vengo ratificando lo que es el momento que está viviendo Uruguay por todo el proceso y la siembra que ha realizado el profesor Fabián Coito y el maestro Tabárez, con un proceso muy coherente que está dando sus frutos a nivel de selecciones nacionales y la proyección de todos los talentos jóvenes a la selección adulta, que creo que consolidan todo un proceso de mística y lo que caracteriza al fútbol uruguayo. Sin dudas, es un ejemplo para el mundo”.



uruguay vs. chile Los detalles del partido Uruguay: Muslera, G. González, Giménez, Godín, Cáceres; De Arrascaeta, Torreira o Valverde, Bentancur, Lodeiro; Suárez y Cavani. DT: Óscar Tabárez



Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beasoujour; Aránguiz, Pulgar, A. Vidal; Fuenzalida, Vargas y A. Sánchez o A. Fernandes. DT: Reinaldo Rueda



Árbitros: Raphael Claus (Bra), Marcelo Van Gasse (Bra) y Kléber Gil (Bra). Cuarto: Mario Díaz de Vivar (Par). VAR: Wilton Sampaio (Bra), Arnaldo Samaniego (Par), Ezequiel Brailovsky (Arg).



Estadio: Maracaná

Hora: 20.00



Lucas Torreira y Alexis Sánchez son dudas.

Lucas Torreira y Alexis Sánchez son los futbolistas que están más comprometidos para jugar esta noche y Arturo Vidal también es duda.



Lucas Torreira no asistió al entrenamiento de ayer a la mañana de la Celeste debido a un malestar estomacal que tiene desde el sábado. “Pensábamos que hoy (por ayer) iba a estar mejor aunque mejoró un poco. Vamos a poner jugadores que estén a pleno”, sentenció el maestro Oscar Tabárez.

Si no juega el volante del Arsenal lo hará Federico Valverde; eso sí, si pasa ese hecho, el recambio para el mediocampo es cada vez menor. El DT agregó que “vamos a esperar la evolución de las últimas horas”.



En Chile también hay dudas y por lo que dijo Reinaldo Rueda ayer es complicado que Alexis Sánchez pueda estar a la orden por el esguince de tobillo. “Vamos a esperar su evolución, pero está comprometido. Si no está para jugar tampoco irá al banco”, aclaró. Vidal, con una contractura, podría estar en la oncena.



La chance para De Arrascaeta.

Giorgian De Arrascaeta será titular hoy y jugará en su casa, donde todos los fines de semana defiende a Flamengo, club en el que está desde enero y donde ha sido muy bien recibido por los hinchas. Tendrá la posibilidad de mostrarse por primera vez como titular en la Copa América tras su muy buen ingreso contra Japón el partido pasado.

Al respecto, Reinaldo Rueda se refirió a la presencia del nacido en Nuevo Berlín en el duelo de esta noche: “Todos conocemos el nivel y sus características. Pienso que Uruguay mantiene un estilo, un sistema de juego y unos conceptos muy claros y prácticos de un fútbol que a veces es muy directo. De Arrascaeta es un jugador de trayectoria y de desequilibrio, que además tiene gol. Hay que tenerle la misma consideración como si no estuviera. Espero que tengamos un comportamiento ideal para contrarrestar su juego”.