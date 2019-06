¡Tranquilos todos! El canje de entradas ante Japón culmina a la hora del partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay disputará este jueves su segundo partido en la Copa América frente a Japón. La cercanía con el escenario del encuentro, ya que será en Porto Alegre, propició a un masivo movimiento de hinchas que se arrimaron para el juego.

Claro está, esto provocó algunos retrasos y altercados en el trámite de migraciones, pero desde Brasil llegó la tranquilidad y la puso Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en su cuenta de Twitter.

Muchos hinchas que están en viaje rumbo a la ciudad norteña para el choque que se disputará en el Arena do Gremio, todavía no cuentan con sus entradas y Alonso intentó que los mismos no se apresuren y tengan en cuenta que las mismas se pueden adquirir hasta la hora del partido.

Con la intención de evitar accidentes o grandes preocupaciones, Alonso expresó: "A todos los uruguayos que están demorados en la frontera con Brasil les queremos transmitir la tranquilidad de que las entradas se pueden canjear hasta mañana a la misma hora del partido en los centros habilitados. NO CIERRA HOY EL CANJE. No hay porqué apurarse hoy en la ruta".

La Celeste disputará este jueves su segundo juego en la Copa América ante los nipones teniendo en cuenta que con una victoria Uruguay tendrá prácticamente asegurado su pasaje a los cuartos de final.