Tabárez: "No tengo ninguna queja ni objeción a lo que logró Perú"

Luego de la eliminación por penales a manos de Perú en los cuartos de final de la Copa América 2019, el director técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, sostuvo que "hay que aceptar la derrota y felicitar a quien nos derrotó". Asimismo, sostuvo que no tenía "queja ni objeción a lo que logró Perú".

En conferencia de prensa, Tabárez reconoció errores en los "procedimientos" y destacó que Perú "hizo su juego" mientras "el gasto lo hicimos nosotros, que se sintió un poquito al final".



Sin embargo, "hasta último momento lo buscamos (al gol). En los penales estuvo mejor Perú. Hay que aceptar la derrota y felicitar a quien nos derrotó porque no hizo nada fuera del reglamento", comentó.



El entrenador aseguró que le causa "una desilusión grande" la caída "porque vinimos con la idea de ganar, tratamos de imponerla y no se pudo, hay que saber perder".



Tabárez manifestó que "un aspecto en el que fallamos fue que tuvimos siete fueras de juego, una cifra alta para cualquier partido. Tres de ellos terminaron en gol después de buenas jugadas de ataque. No tengo ninguna queja ni objeción a lo que logró Perú y a lo que no pudimos lograr nosotros".

Consultado sobre de qué forma explicaba la derrota celeste, Tabárez respondió: "Yo no vengo a dar explicaciones a nadie, vengo a comentar el partido. Están en su derecho de decir las cosas, no vengo a justificar nada y si se interpretó eso se equivocó feo. Dije que equivocamos procedimientos en muchos momentos. Yo no estoy con el periodismo de resultados. Somos los mismos que cuando ganamos, de esto vamos a intentar salir y estoy seguro que lo vamos a conseguir".



El Maestro dijo que el equipo que dirige Ricardo Gareca "vino con un plan como nosotros. Nosotros en su momento lo impusimos y no se pudo ganar. Tengo claro que no hay invictos ni equipos que pierdan siempre. Vamos a seguir con el camino que estamos haciendo, tratar de buscar una mejor expresión y aprender de estas circunstancias".



Consultado sobre si le duele más esta eliminación que la sufrida en el Mundial de Rusia ante Francia, Tabárez contó que "para mí fue peor la eliminación de la Copa América Centenario, que no pasamos la primera fase. En Rusia fuimos quintos en un Mundial. Todas las derrotas duelen, pero si nos creemos eso de que en algún momento se consideraba favoritos y que los problemas ya desaparecieron y hay que salir campeón a todo, es algo que no comparto. Aunque cada partido es una oportunidad de salir a ganarlo".