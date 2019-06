Tabárez: "Japón es una selección de jugadores veloces y resistentes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El maestro Óscar Washington Tabárez tuvo una larga e intensa conferencia de prensa este miércoles, día previo al choque de Uruguay contra Japón de la segunda jornada de la Copa América. Además de dar una extensa explicación a las razones extra deportivas del fútbol y retirarse aplaudido por medios nacionales e internacionales a raíz de la iniciativa de un japonés, contestó a las preguntas sobre sus jugadores y rivales.

Cómo sustituir a Matías Vecino.

"Hay características diferentes. No conozco dos jugadores iguales en la historia del fútbol, pero están para hacer determinada función. En este momento lamentablemente no puede estar Matías, pero aparte de él hay cinco jugadores más para jugar. Hay de más estatura o más veloces, pero en cuanto a la función hay más jugadores. En los amistosos después de Rusia no nos fue bien en cuanto a los resultados pero pudimos probar todo lo que quisimos... y sacamos muchas conclusiones. Los futbolistas ya saben el equipo desde esta mañana porque tienen que prepararse. Más allá de quien sustituye a quién hay ver cómo se para cada uno".

La descripción de Japón.

"Se podría hacer alguna consideración al respecto de las características de los futbolistas japoneses: rápidos, resistentes, en una actitud de intensidad para disputar todo el partido. Pero vienen con una selección de acuerdo a los objetivos que tienen ellos, pero me animaría a decir que solo hay uno de los que jugaron aquel partido que nos derrotaron 4-3. El máximo de los respetos. Nosotros y los futbolistas, que son los protagonistas del espectáculo, no nos afiliamos a condiciones de favoritismo ni de lo que va a ser el resto del torneo".

"No quiero ser simplista, pero no creo que haya alguien que tenga más velocidad que Valencia o Preciado de los jugadores de Ecuador. Japón es una selección de jugadores veloces y resistentes, tenemos mediciones que no bajaron el ritmo del partido".

Los elogios a Suárez y Cavani.

"Son dos futbolistas que se integraron en este proceso de trabajo que empezó en el 2006. Eran futbolistas de la Sub 20. El más visible era Suárez. Lo vimos tentado a que vaya a la Copa América de 2007, pero preferimos que respete los procesos de juveniles y vaya al Mundial juvenil. Después hizo lo que hizo en su trayectoria. En los lugares donde estuvo volvía con algo más conquistado, lo que habla del significado que le da al fútbol. En 2008 se fue integrando Cavani a la selección mayor en un proceso que se consolidó en el 2010. Son jugadores que han acumulado muchas cosas, han cambiado mucho sobre todo Cavani que era un 9 picador que iba a todas las pelotas. ha pasado el tiempo y fue incorporando un concepto de juego colectivo, de esfuerzo que es un ejemplo que quiere ayudar al equipo todo el tiempo. Más allá de su condición de goleador fue importante para el equipo en otros sectores. Ahora los dos están en una etapa de plenitud, tienen una madurez grande, han competido en grandes medios".

"Muchas de las cosas que estamos haciendo últimamente es para hacerlos convivir en el equipo de la manera que puedan crear más problemas a los rivales, que a veces no hemos podido porque faltaron los dos o alguno de ellos. Es muy fácil porque no se les puede proponer nada que no lo hayan experimentado en la selección anteriormente o en sus equipos. Son dos jugadores que están integrando la elite de delanteros mundiales".

El análisis de Chile contra Japón.

"Todos los partidos tienen su historia, sus interpretaciones. No voy a estar comentando a partir de lo que comentó mi compañero Muslera, no funcionamos de esa manera. Muchas veces se dice así, no por una cuestión despectiva sino porque hubo contundencia o un equipo no concretó y eso dice que pudo haber sido otro resultado. Yo siempre digo eso, cómo podría haber sido el resultado para no creermela cuando gano dos o tres partidos seguidos, o para no creerme el peor del mundo cuando pasa al revés. Este fue un partido que Chile hizo valer la mayor experiencia y potencial de sus jugadores. Nosotros después de jugar con Japón, a Chile lo consideramos un equipo difícil, muy buen equipo. Los rendimientos son una cosa y los resultados son otra, a veces el resultado que se lleva un equipo no es por un rendimiento muy superior al del otro equipo".