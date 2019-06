Tabárez: "Todo está basado en ir a ganar el partido, no vamos a especular en absoluto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Junto a Rodrigo Bentancur, Óscar Washington Tabárez llegó a la conferencia de prensa en el estadio Maracaná donde este lunes desde las 20 Uruguay enfrentará a Chile por la última fecha de la Copa América.

Sin esquivar ninguna pregunta, el entrenador habló sobre Chile, recordó que fue en esa misma sala donde renunció a su cargo en FIFA, elogió a Luis Suárez y se animó a expresar algunas palabras sobre Colombia, posible rival de Uruguay si la Celeste culmina en la segunda posición.

Una de las principales dudas que pasan en este momento es la presencia de Lucas Torreira y sobre ello aseguró: "Hemos tenido casos parecidos en el plantel, pero estamos viendo la evolución, Pensábamos que iba a estar mejor de lo que está y tenemos que poner jugadores a pleno, pero eso lo vamos a encaminar en las próximas horas".

¿El once? Por el momento parece estar bastante confirmado aunque Tabárez no dio nombres, pero sí aseguró que algo ya sabe ya que cuenta con "certezas totales de cómo vamos a encarar el partido". "Más allá de quién esté jugando. La función y los roles ya los tengo claros. En ese sentido hicimos el último trabajo, ahora nos queda ver algunos videos de Chile y también qué pasa en función de la rotación del plantel de Chile", agregó.

"Nosotros vamos a jugar con Chile, hasta hoy junto a Colombia son los únicos que ganaron todos los puntos y es un mérito grande. Es ganador de las últimas dos copas y más allá de la impronta de Rueda, se basa en los principios de ataque que tenía cuando salió campeón y va a ser difícil", manejó el entrenador.

A su vez agregó: "Nosotros tenemos un concepto para todos los partidos y es el de no especular. Tal vez no soy tan buen estratega, pero en cada partido encontramos su importancia y si conseguimos la victoria nos va a fortalecer. Todo está basado en ir a ganar cada partido, no vamos a especular en absoluto", teniendo en cuenta que el resultado lo puede hacer jugar con Perú o con Colombia.

Precisamente, sobre los cafeteros manejó: "No hay ninguna revancha con Colombia en caso de cruzarnos. Es un equipo poderoso, con renovación y sobre todo en ataque con la aparición de algunos jóvenes que han hecho mucho en sus clubes y eso por lo visto potenció al equipo y un entrenador con una experiencia enorme".

A Tabárez le recordaron que en esa misma sala renunció a su puesto en la Comisión de Estrategia de la FIFA luego de lo sucedido con Suárez en el Mundial de Brasil y rememoró: "Fue muy en caliente, todos habrán visto las cosas que sucedieron, las repercusiones y lo que venía después del Mundial y teníamos la necesidad. Cuando no se respeta a la persona y se la trata de la manera en la que lo trataron, pasa eso. Me hizo acordar a la técnica del chivo expiatorio, tal vez está bien para demostrar valores, pero nos olvidamos que el chivo expiatorio es una persona".

Sobre esta misma situación agregó: "Fue una manera de decir lo que sentíamos, el respeto por el futbolista que más allá de cualquier error tiene una actitud profesional y que no podría ser un tramposo como lo catalogaron. Es el goleador histórico de la selección, y aunque favorecido porque hay más partidos, marcó una época. Se fue al Groningen, fue capitán del Ajax con 21 años, goleador mundial, y después lo que hizo en Liverpool y en Barcelona".

Tabárez fue consultado sobre su opinión de las palabras de Reinaldo Rueda donde expresó que Uruguay era una gran selección y una de las grandes candidatas a ganar la Copa América y manifestó: "Agradezco las expresiones de Reinaldo. Cuando yo hablo de un entrenador lo hago para elogiarlo. Últimamente no he viajado mucho a los sorteos y siempre mis compañeros venían con saludos de Rueda. Hay un respeto mutuo. Sus equipo son bien preparados, cree en el equilibrio igual que yo, pero esta vez no estoy de acuerdo yo no soy de adjudicar favoritismo en ningún torneo".

En relación al favoritismo agregó: "Los ponemos y después los cuestionamos. Hay otras cosas aparte del resultado. Cualqueira de nosotros puede tener distintas maneras de ver un mismo partido. Hay partidos que sorprenden y sin embargo se dan. La sorpresa siempre este ahí".

Antes de finalizar, analizó a un jugador importante en Chile, pero que está en duda: Arturo Vidal. "Es un volante muy bueno, un gran cabeceador, con mucho ida y vuelta y tengo entendido que ha jugado en todo los puestos. Lateral, defensa central, hasta de delantero. Los grandes futbolistas que influyen en el andamiaje colectivo son importantes".

Bentancur: "Mi juego no cambia por mi compañero"

El volante comenzó jugando la Copa América con Vecino, luego lo hizo con Torreira y ahora podría hacerlo con Valverde, pero eso parece no preocuparlo: Mi juego no cambia por el compañero que tenga al lado. Me siento cómodo y ahora veremos quién jugará mañana, pero me voy a poner muy contento por él".

Consultado sobre su año futbolístico aseguró: "Este año tuve más rodaje, tuve casi 16 o 17 partidos seguidos entre selección y Juventus. Crecí en nivel físico, velocidad, mantengo mucho más el ritmo y eso lo va mejorando el pasar del tiempo. Es el segundo año que me toca estar en Europa y trato de aprovecharlo al máximo".

Sobre los errores cometidos ante Japón señaló: "Con Japón fue un gran partido. Tuvimos llegadas y posesión de pelota, pero no fuimos contundentes. Tuvimos 29 llegadas y 10 tiros al arco, pero no alcanzó. Nos faltó estar un poco más concentrados a los ataques del rival. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos y mejoramos, pero eso no te asegura ganar".