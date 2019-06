Seu Elías, la peluquería ubicada en el hall del hotel de Uruguay que eligió Martín Cáceres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay entrenó en la mañana del viernes preparándose para el debut ante Ecuador y luego los jugadores tuvieron la tarde libre. Usualmente, en ciudades como Belo Horizonte, suelen quedarse en el hotel en el que están hospedados. Las actividades no son muchas pero Martín Cáceres encontró una atípica: renovar su look en la peluquería Seu Elías.

En el hall del hotel Ouro Minas, en el que está hospedado Uruguay para su debut en la Copa América 2019, está una de las cuatro peluquerías de la cadena Seu Elías. Elías Torres, barbero brasileño, empezó este emprendimiento en 2013 y actualmente tiene cuatro casas en la ciudad. Una de ellas está dentro del hotel, cerca del restaurante y la recepción.



Este barbero es reconocido en el mundo de los deportistas y ha trabajado para Lionel Messi, Ronaldinho y Neymar, entre otros. Por esta razón y por la locación de sus barberías no es inusual que personalidades lleguen a retocarse.

Messias de Oliveira es uno de los barberos de la sucursal que está ubicada en el hotel de Uruguay y se sorprendió cuando el viernes, cerca de las 18:00, entró por la puerta Martín Cáceres.



No es la primera vez que corta el pelo a deportistas, ya que lo ha hecho con distintos planteles que se han hospedado en el hotel como Nacional y River Plate de Uruguay, pero la llegada de Cáceres fue inesperada.

“La responsabilidad que uno recibe en las manos para atender a una persona así es muy grande ya que su imagen habla mucho de ellos”, cuenta de Oliveira, que trabajaba como seguridad y pintor pero dejó su trabajo y se dedicó a la barbería.

Cáceres decidió no retocarse el pelo pero si trabajaron en su barba y algunos otros detalles. “A veces se hace difícil charlar porque no entiendo el idioma pero fue una persona simpática y bromista”, contó.



De Oliveira, junto a otros colegas que trabajan en esa barbería, esperan que algún otro jugador de la selección de Uruguay se atienda antes del partido ante Ecuador. “Quedaría un poco nervioso si tuviera que atender a Cavani o Suárez, pero eso acaba en poco tiempo, cuando se sientan y empezamos a conversar”, contó el barbero, que a pesar de los nervios no puede permitir que le tiemble el pulso.