Rodrigo Bentancur: "Que juegue el mejor, al que sea lo vamos a apoyar"

"Del dolor estoy bien, no fue nada", fue lo primero que comentó Bentancur. ¿Jugás el domingo?, le preguntaron: "Ojalá juegue el domingo", respondió entre risas el mediocampista.

Es que nadie quiere asegurar su lugar en el once. De hecho, Tabárez lo irá confirmando con el paso de los días, pero Bentancur es uno de los que más entrenó como titular y que tiene un lugar casi ganado.

"No sé la formación para el domingo, pero me gusta más jugar de doble cinco como el otro día. Llegar al área y luego ayudar un poco más atrás.

El otro día me tocó jugar y el maestro tuvo la confianza de ponerme. La idea es ponernos a punto para el domingo", sentenció.

Respecto a la competencia en el mediocampo manifestó: "Es muy sana, llegamos en un buen momento. Estamos todos muy bien, pero a la hora de jugar no hemos hablado nada. Que juegue el mejor, al que sea lo vamos a apoyar".

"La actuación en la 'Juve' fue buena. Los primeros seis meses jugué mucho, pero siempre intento aportar el granito de arena en la selección con pelota limpia a los delanteros", agregó.

¿Cuál es el objetivo de Uruguay? "Nosotros tenemos objetivos cortos, pero el objetivo mayor es traer la copa para acá", aseguró el mediocampista celeste.

"Yo creo que le doy juego al equipo y distribución que es mi principal característica. Tengo que llegar al área y patear más que me lo dice siempre el maestro y también en la 'Juve'. Tengo que mejorar en los entrenamientos que quedan", finalizó.