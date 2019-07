Las 95 razones de la preocupación de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

40 partidos debieron pasar para que la selección argentina pueda repetir una alineación. Parece mucho y realmente lo es. Gerardo Martino en la Copa América Centenario en lo que fueron los duelos ante Chile y Panamá fue el último técnico que salió a la cancha con el mismo once al inicio del encuentro y recién tres años después lo repitió Lionel Scaloni.

¿Cuál es uno de los detalles que más se le destaca a un equipo? Un once que sale de memoria. Precisamente Argentina no es el mejor ejemplo de eso y es lo que, en parte, puede llevar a la larga racha de años sin títulos.

Tras la eliminación ante Brasil en el Mineirao, los ahora dirigidos por Lionel Scaloni acumulan 26 años sin poder levantar un trofeo con todo lo que eso representa, pero si uno analiza los últimos planteles de Argentina se puede encontrar con que la falta de continuidad es una de las principales falencias.

La prueba más clara de esto es que desde que se fue Martino, tras la Copa América Centenario, Argentina tuvo solo tres entrenadores y la increíble cifra de 95 jugadores entre los períodos de Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni.

Esto demuestra que Argentina no solo que no pudo afianzar un equipo, sino que no pudo confirmar un plantel que realmente satisfaga la necesidad de cada uno de estos entrenadores. En algunos casos se trató de un banco de pruebas, en otros, jugadores a los que se le dio la oportunidad y no rindieron lo esperado, aunque de todas manera el número parece demasiado alto.

En la era de Bauza, que duró 8 partidos, el entrenador utilizó 38 jugadores. Con Sampaoli, Argentina agregó 32 jugadores más en 15 encuentros y claro está que además de estos utilizó algunos de los que ya había citado el entrenador anterior. En el caso de Scaloni la situación fue similar con la salvedad de que fue el que menos agregó entre estos tres ya que incluyó 25 jugadores con 13 partidos al frente de Argentina.

Un hecho que marca cierta diferencia es que los últimos tres entrenadores de Argentina usaron 95 jugadores, mientras que Uruguay en los últimos 13 años desde que está Tabárez al frente de la selección uruguaya usó 106.

Es cierto que esto le dio la chance a varios jugadores de debutar y de también empezar a buscar un recambio con jugadores que realmente han rendido como los casos de Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes o Lautaro Martínez, pero también implicó que muchos hayan sido citados solo por uno o dos partidos complicando todavía más el conocimiento de los que luego salen a la cancha.

Es notorio que este detalle no es el único que hace que Argentina no pueda levantar un trofeo, pero es innegable que el hecho de no conocerse y de no jugar tantos partidos juntos influye y más cuando un plantel debe afrontar un torneo que solo dura 6 o 7 partidos como lo son la Copa América o un Mundial.



¿Cuál es una de las alternativas? Apostar a las selecciones juveniles. Sin tener en cuenta la que este año disputó la Copa del Mundo, de las tres anteriores selecciones Sub 20 fueron 11 los jugadores que pasaron por la mayor y de ellos solo dos estuvieron en esta Copa América: Juan Foyth y Lautaro Martínez.

Es cierto que no todos los que pasan por la Sub 20 continúan mostrando nivel de jugar en la selección, pero siempre hay que tener en cuenta que son jugadores que ya saben lo que es defender la camiseta de la selección.

Juan Musso, Matías Kranneviter, Manuel Lanzini, Emanuel Mammana, Ángel Correa, Giovanni Simeone, Lisandro Martínez, Santiago Ascacibar y Matías Zaracho son los Sub 20 que pasaron, al menos un partido, por la Albiceleste.



A continuación los 95 jugadores que han pasado:

Arqueros: Sergio Romero, Nahuel Guzmán, Mariano Andujar, Gerónimo Rulli, Agustín Marchesín, Willy Caballero, Franco Armani, Guido Herrera, Paulo Gazzaniga, Juan Musso, Esteban Andrada.



Defensas: Javier Mascherano, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Emmanuel Más, Ramiro Funes Mori, Mateo Musacchio, Gabriel Mercado, Martín Demichelis, Marcos Rojo, Facundo Roncaglia, Jonathan Maidana, Julio Buffarini, Matías Caruzzo, Javier Pinola, José Luis Gómez, Nicolás Tagliafico, Emanuel Mammana, Federico Fazio, Nicolás Pareja, Fabricio Bustos, Milton Casco, Germán Pezzella, Emiliano Insúa, Cristian Ansaldi, Renzo Saravia, Alan Franco, Walter Kannemann, Leonel di Placido, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez.



Volantes: Lucas Biglia, Ángel Di María, Nicolás Gaitán, Erik Lamela, Augusto Fernández, Matías Kranevitter, Éver Banega, Guido Pizarro, Enzo Pérez, Marcos Acuña, Fernando Belluschi, Iván Marcone, Guido Rodríguez, Manuel Lanzini, Leandro Paredes, Ignacio Fernández, Eduardo Salvio, Alejandro Gómez, Javier Pastore, Joaquín Correa, Emiliano Rigoni, Fernando Gago, Pablo Pérez, Giovani Lo Celso, Diego Perotti, Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios, Santiago Ascacibar, Franco Vazquez, Franco Cervi, Rodrigo Battaglia, Rodrigo de Paul, Roberto Pereyra, Gastón Giménez, Domingo Blanco, Matías Zaracho.



Delanteros: Lionel Messi, Lucas Pratto, Paulo Dybala, Lucas Alario, Ángel Correa, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi, Mauro Icardi, Lautaro Acosta, Darío Benedetto, Cristian Pavón, Lautaro Martínez, Maximiliano Meza, Giovanni Simeone, Matías Vargas, Mathías Suárez.