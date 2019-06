La prensa peruana habla de "cinco reglas" para ganarle a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Perú encara el partido de este sábado contra Uruguay por los cuartos de final de la Copa América tras la clasificación en el Grupo A, que compartía con Brasil, Venezuela y Bolivia. Para ello, el diario El Comercio preparó un informe con "las cinco reglas que debe cumplir la selección peruana para vencer a Uruguay".

Los goleadores.

Uno de los aspectos notorios, la presencia de los goleadores mundialmente conocidos. "Edinson Cavani y Luis Suárez pasan por un momento espectacular", sostiene, mostrando que cuatros de los siete tantos de la Celeste en la copa fueron de ellos. "Rompen con esa ley no escrita en el deporte que dos delanteros de características parecidas (espléndidos definidores, con experiencia, que tienen al área como su hábitat natural, técnicamente dotados y muy potentes físicamente), no pueden jugar juntos. Ambos no solo lo disfrutan y tienen química, funcionan. Sin duda, son las armas más peligrosas que tiene el cuadro celeste".



"Son dos ‘9’ que no dependen necesariamente del resto de sus compañeros: extraen oro de jugadas pérdidas o en las que el defensor aparentemente tiene todas las de ganar. Saben fabricarse sus propias chances", agrega, además "ambos incrementan su peligrosidad cuando los centrales o Rodrigo Bentancur tienen tiempo y espacio para lanzarle los pases largos".

De esta forma, la tarea de Perú será: "Evitar ese tipo de servicios. Lo segundo es, en caso no se cumpla con lo primero, evitar que reciban cómodos los pelotazos frontales. O, en el peor de los casos, que no lo les llegue el balón tan cerca al área peruana.



Cambio de juego.

El medio peruano habla que "para controlar el partido, Uruguay no necesita dominar desde la posesión del balón, la ocupación de espacios o hilvanando más llegadas de peligro que el rival" porque "la idea madre es saltarse el medio para que le llegue rápido el balón a sus dos hombres gol". Pero destaca un cambio: "Las estadísticas demuestran que encontró en Bentancur, Torreira y Lodeiro una gran capacidad para saber tener el esférico y asociarse bien en el medio".



El diario informa del 62% de posesión del balón contra Ecuador, el 59% ante Japón y solo por debajo del rival ante Chile con un 46%. "Perú deberá estar preparado para resolver los dos tipos de planteamientos uruguayos: el de los pelotazos largos o el que le disputará el mediocampo", menciona.



Efectividad propia.

"Uruguay, fiel a su historia, es un cuadro muy sólido defensivamente y es raro que se equivoque en el fondo. Los números de esta Copa América lo demuestran: en los tres duelos disputados, solo le patearon siete veces al arco de Fernando Muslera, y solo dos terminaron en goles", escribe el periodista Kenyi Peña Andrade.

"Será un duelo de Copa América en cuartos (reñido, cerrado y peleado), contra uno de los cuadros que mejor defiende, y contra una dupla durísima de centrales como Godín y Giménez. En pocas palabras, si queremos aspirar al triunfo, habrá que sacar petróleo de las pocas oportunidades que se nos presenten en 90 minutos", añade.



Juego aéreo.

"Es una advertencia repetitiva, son feroces en la pelota parada y en el juego aéreo. Cuando el balón está en el aire durante un tiro libre o córner, habrá que ajustar doblemente las marcas".



"De las siete conquistas, cuatro llegaron desde el balón quieto (tres desde tiros de esquina y uno de penal). Mientras que habrá que tener mucha atención con la segunda jugada después de ejecutarse los lanzamientos de esquina, ya que dos de sus tantos se dieron en esta situación".



Los detalles.

El Comercio también menciona actores que cuando Suárez o Cavani fueron controlados "el conjunto oriental hizo gala de sus otras cartas para inflar las redes". Así habla del gol de "Josema" Giménez contra Japón y el de Lodeiro ante Ecuador. Además que Lucas Torreira "es un volante de marca con fútbol y gol", Diego Laxalt —recuperándose de su lesión— "trepa muy bien por los costados", Bentancur "tiene un excelente primer pase" y que "en el juego aéreo no hay nadie más peligroso que Godín"



Perú es la novena edición consecutiva de la Copa América que disputa los cuartos de final. Lo hace desde la edición de Bolivia 1997, cuando quedó en el cuarto lugar —mejorando esa actuación en 2011 y 2015 con el tercero—. Además es una de las tres selecciones de Conmebol, junto a Brasil (Tite) y Uruguay, que mantienen el técnico que los clasificó para el Mundial de Rusia 2018 (Ricardo Gareca), cuando volvió a la Copa del Mundo luego de 36 años (presencia anterior en España 1982).