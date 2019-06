Perú quiere recuperar su sello

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Menospreciar a la selección peruana y creernos superiores, pensando primero en Colombia o Chile que en Perú mismo, sería una falta de respeto hacia los colegas, hacia todo Perú”. Federico Valverde dejó en claro el pensamiento de Uruguay. Nada de creerse superiores. La Celeste no está en condiciones de hacerlo y menos con la humildad de este plantel.



Al igual que Uruguay, que sufrió la baja de Matías Vecino por un desgarro, Perú no podrá contra más con Jefferson Farfán, que sufrió un desprendimiento de cartílago de su rodilla. Por esa razón es que se empezó a especular con el jugador que lo sustituirá, aunque parece claro que Gareca volverá a su habitual 4-2-3-1.



“Perú alcanzó el pico de rendimiento en la recta final de la Eliminatoria, incluso con el triunfo contra Uruguay 2-1 en marzo de 2017. De ahí para adelante estuvo un año y medio invicto, encadenando victorias en amistosos previos al Mundial, como el 2-0 a Croacia, pero en el Mundial se estancó el rendimiento y hubo jugadores que bajaron sus actuaciones”, explicó el periodista incaico Julián Fernández.



El comunicador de Gol Perú agregó que “después del Mundial fueron resultados malos, pero lo más preocupante fue que se perdió el juego, el sello de Gareca. Ese buen funcionamiento que tenía el equipo antes de Rusia, que cuidaba el balón con pases cortos, que no sabías cómo salir, cómo robarle el balón, que te cambiaban el ritmo y te convertían un gol. Ese juego no se ve desde aquella época”.

La copa:

"Perú se fue con dudas a la Copa. Siempre jugó con un 4-2-3-1 y el primer partido apostó a un 4-3-3 con Venezuela, donde se cuidó el cero aunque se dijo que se mereció ganar. Con Bolivia fue un partido de los delanteros, de volver a juntar a Farfán y a Paolo (Guerrero), pero el problema es que Cueva tenía que ir a una banda, cuando siempre fue enganche. Con la lesión de Farfán va a volver a jugar Carrillo por una banda, Flores por la otra y Cueva atrás de Paolo”, explica Fernández.



Su colega, Julio Vizcarra, del diario El Comercio, sigue en la misma línea: “La lesión de Farfán abrió dos situaciones: perdió un jugador importante, con gol, con experiencia europea, alguien que puede ponerse el equipo al hombro, un referente; pero por otro lado se abrió el panorama porque Cueva puede volver a jugar en su posición de mediapunta, donde más rinde, y le permite volver a la figura clásica, que lo llevó al Mundial, la del 4-2-3-1”.



Vizcarra también afirmó que “en la Copa América, Perú ha tenido una importante irregularidad y sorprendió que la selección salió a esperar a Venezuela, si bien contra Bolivia fue superior. Es verdad que Brasil lo pasó por encima, pero hay una razón: al Perú de Gareca le cuestan mucho selecciones como Brasil, Uruguay y Colombia”.



“Perú perdió la tenencia del balón y pienso que la razón principal es que sus dos volantes centrales, Tapia y Yotún, no están en el nivel de antes, no te dan buena salida, tampoco buena distribución de la pelota. Los marcadores de punta pasan, Trauco y Advíncula, pero no con el criterio necesario, y Perú sin la pelota no es un equipo como Uruguay o Paraguay, que pueden estar 50 o 60 minutos sin pelota defendiéndose, no sabe jugar a eso y es el principal riesgo que tiene mañana”, dijo Fernández.



Perú hará cambios en su defensa y uno es el ingreso del experimentado zaguero Carlos Zambrano, un jugador que le aporta seguridad y que tiene temperamento.



“Carrillo puede ser clave, si va contra Cáceres y Godín puede marcar la diferencia; creo que lo va a poner por derecha porque acá se considera que la franja izquierda de la defensa debe ser de lo más frágil que Uruguay debe tener”, concluyó Fernández.