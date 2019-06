Los penales jugaron a favor de Brasil, primer semifinalista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vio cómo durante los 90 minutos la pelota no quería entrar, sufrió hasta el último penal y se clasificó con lo justo a las semifinales de “su” Copa América. Brasil es el primer equipo en meterse en la ronda de los cuatro mejores selecciones del continente, pero no sin sudar mucho contra Paraguay.



El equipo guaraní sacó todo el sacrificio para mantener su arco en cero durante el tiempo reglamentario (en cuartos de final no hay alargue, sí en semis), incluso a pesar de contar con un jugador menos por casi 40 minutos. Así transformó en figura a su arquero, que tapó los ocho tiros que durante el partido tenían destino de red. La única que no pudo llegar el “Gatito” Fernández, su vertical derecho lo salvó.

Es cierto también que los jugadores brasileños tuvieron una noche pésima en definición. Las chances no faltaron. En total fueron 26 las veces que la Canarinha remató a buscando el arco, aunque solo ocho de esas veces la pelota efectivamente tuvo esa dirección.



A los 73 minutos sus dos centrodelanteros erraron las chances dentro del área chica. Firmino le erró al cabezazo en el centro y Gabriel Jesús -que encontró el rebote- no le acertó al arco. Incluso dos minutos después Firmino y luego Everton, el que más buscó la jugada individual, contaron con dos chances más.

Los minutos transcurrían y los fantasmas del pasado acechaban al Arena do Gremio de Porto Alegre. En los últimos cuatro antecedentes por Copa América entre estos dos equipos, Brasil nunca le había podido ganar a Paraguay. La Verdeamarela fue campeón por última vez en Venezuela 2007, mientras que en Argentina 2011 y en Chile 2015 fue eliminado en penales por los paraguayos (en 2016 por Perú).



Los siete minutos agregados dejaron la pelota en el palo de Willian y el tiro desviado de Everton, de frente al arco, para que una vez más definan desde los doce pasos.

Por primera vez en la copa le vulneraron el arco a Alisson (sin goles durante tiempo reglamentario en los cuatro partidos; solo cinco tiros recibidos, uno este jueves), que atajó el primero y vio cómo Delis González erró el quinto.



Paraguay se retira con tres empates del torneo y sin poder ganar un partido, sumando además la derrota contra Colombia. Pero sin dudas con otra cara, la que se esperaba ver de los dirigidos por el “Toto” Berizzo.



Brasil, por su parte, espera por su partido de semifinales (el martes en Belo Horizonte), que podría ser el clásico de América si Argentina este viernes vence a Venezuela.