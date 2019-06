Paolo nunca dejó de ser un Guerrero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El Perú te quiere. El Perú te aclama. Paolo Guerrero apareció, brillante para estremecer las redes de Lampe”. Las palabras son del periodista peruano Antonio Vargas en el relato del gol que valió el 1-1 de Perú ante Bolivia y que sirvió para el tanto 37 del delantero con la camiseta incaica que lo mantiene como el máximo goleador de la selección.



Y es que ese es el sentir de todo el pueblo peruano. Guerrero es el goleador histórico y al que le depositan todas las ilusiones de cara al juego ante Uruguay en esta Copa América.



De todas maneras, no todas fueron buenas para el atacante y sabido es que en 2019 pudo volver a jugar luego de 14 meses de suspensión por un doping positivo. Guerrero siempre alegó que una hoja de coca había contaminado una infusión y que este nunca mejoró su rendimiento, pero de poco sirvió.



Es verdad que fue posible que la sanción se suspenda durante el Mundial de Rusia y que contó con la posibilidad histórica de jugar el certamen con los incaicos, donde incluso anotó un gol, pero su futuro tenía un gran signo de interrogación.



Inter de Porto Alegre apostó por él, cuando en Flamengo lo descartaron y volvió en abril de este año más fuerte que nunca para demostrar que está completamente vigente a los 35 años y los números lo avalan. Nueve goles en 13 partidos jugados con la camiseta del “Colorado” le dieron la derecha a Ricardo Gareca de que su presencia en la Copa América no se podía discutir.



El “Tigre” lo llamó, le dio la cinta de capitán y hoy es uno de los pilares de este plantel que perdió a otro de sus referentes por lesión: la “Foquita” Jefferson Farfán.



Este sábado habrá un duelo muy interesante como el que protagonizarán de un lado Paolo Guerrero y por el otro Luis Suárez, un choque de delanteros que suelen ser comparados y que tienen muchos puntos en común.



Desde hace mucho tiempo ya que la figura de Guerrero es la más importante del equipo peruano y por eso tenerlo o no en la cancha es clave para Gareca y también para los hinchas. No en vano, hubo mucho silbidos cuando en el último juego el delantero fue sustituido.



El “Depredador”, como le dicen, no siempre la pasó bien. Viene de una situación complicada y eso lo motiva más, por que Paolo ha demostrado una y otra vez que nunca dejó de ser un Guerrero.