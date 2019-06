Pan: Suárez está a la orden contra Chile y Laxalt puede aparecer en "etapas finales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este mediodía en conferencia de prensa, el jefe de sanidad de la selección de Uruguay, Alberto Pan, confirmó que Luis Suárez está a la orden para el enfrentamiento del lunes 24 frente a Chile y que Diego Laxalt podría llegara a aparecer en las "etapas finales" de la Copa América 2019.

Según el doctor, Laxalt, que en el primer tiempo del encuentro frente a Ecuador salió lesionado, "tuvo un tipo de lesión que es una distensión sin rotura de fibras musculares, lo que hace que podamos ser moderadamente optimistas en la posibilidad de un reintegro para entre 10 días y dos semanas. No podemos descartar su participación en las etapas finales del campeonato".



Suárez, que ayer apareció con una mano vendada, "tuvo un traumatismo que hoy está sin dolor espontáneo, sin recibir medicación, trabajando e integrado a los trabajos grupales y está a la orden del entrenador para el próximo compromiso".

Pan explicó que "la patología observada en el estudio radiológico es que tenía un dolor fuerte producto de un traumatismo, no directo sino indirecto por un giro de la mano". A raíz de esto, el delantero charrúa "hizo una inflamación de la articulación metacarpofalángica del cuarto radio, o sea que corresponde al cuarto dedo, con un dolor local y un pequeño trazo a nivel de uno de los huesos, que es el cuarto metacarpiano".



El médico celeste confirmó que Suárez "puede hacer su vida cotidiana con la mano libre pero para entrenamientos estamos utilizando férulas de protección para evitar cuadros dolorosos, que no ha tenido en ninguno de los entrenamientos que ha participado. Él no corre riesgo, tiene toda su voluntad y disponibilidad para los trabajos completos y ha trabajado con absoluta normalidad".