Otero: "La templanza se muestra andando y no boquillando"

Rechazó la posibilidad de hablar de un Uruguay candidato a ganar la Copa América, subrayó que el equipo titular para el debut no está definido porque dependerá de los detalles que se vayan teniendo en la cercanía del enfrentamiento ante Ecuador, aunque reconoció que las estadísticas tienen cierta preponderancia y que si se mantienen las mismas situaciones "cualquiera puede predecir el futuro". Celso Otero, el entrenador alterno de la Selección uruguaya de fútbol enfatizó que la "cultura" futbolera "mamada" desde los orígenes y de los grandes campeones impiden "golpearse el pecho antes", razón por la cual ellos no se sienten "candidatos".

Después de valorar como positivo el hecho de que en el partido amistoso ante Panamá ningún integrante del plantel "sufrió inconvenientes que lo sacarán de la Copa", Otero explicó que observaron cosas "que dejan material para el análisis y para fundamentar el equipo titular del próximo domingo".

En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Otero indicó que el equipo del debut no está definido. "No está resuelto, hay que ir acercándose al partido, mirando bien los detalles. Tenemos que ir viendo las señales para que aquellos que entren tengan bien claro cuáles son las premisas a cumplir".

Para Otero ni siquiera existe una definición absoluta en lo que respecta a la conformación del doble cinco con Matías Vecino y Rodrigo Bentancur. "El rendimiento es bueno en todos los jugadores que frecuentan esa posición, así que va a depender un poco en respuesta de lo que es el rival y de lo que cada uno tiene como característica principal. Todos han demostrado, donde juegan, que son destacados y que tienen la legítima posibilidades de ser titulares y también deben tener la legítima tolerancia de ser suplente".

Aunque existen señales contundentes y confirmaciones de persistencia de posiciones, el entrenador alterno de la Celeste dijo: "Las estadísticas tienen en cierta medida una preponderancia y si nos guiamos por las estadísticas y si siguen las mismas situaciones cualquiera puede predecir el futuro. Ahora, hay algo que no está en otras manos que en la del entrenador principal que es ver el momento puntual de cada uno de los futbolistas y lo que él considera que es necesario para ese partido".

Ni siquiera ofreció una señal clara de lo que puede llegar a ser la figura táctica del equipo en el estadio Mineirao, escenario en el que Uruguay iniciará la ruta del campeoanto. "No está definido. No se juega solo por lo que uno pueda hacer sino por lo que el rival tiene también para oponer y creo que es inteligente utilizar las estrategias en función del rival y de lo que se pueda oponer".

La recuperación de Luis Suárez fue fantástica y confirmatoria de lo que se venía anunciando en Ovación. Sin perjuicio de ello, Otero no valoró la cantidad de minutos que podría jugar en el inicio: "Viene demostrando normalidad y más normalidad de lo que demostró en 2014 cuando pasó por una instancia similar. De hecho en 2014 Luis tuvo su debut contra Inglaterra y no en el partido con Costa Rica. En esta oportunidad ha ganado días con relación a esa situación y después iremos viendo durante el partido lo que suceda. No podemos adelantar nada de un partido que todavía está por jugarse".

El poderío deportivo que ha logrado reunir Uruguay, la permanencia de entrenadores y jugadores, no son elementos que le permitan a Otero ponerse por delante de nadie en la línea de candidatos a ganar la Copa. "Tenemos una cultura a través de la historia. No golpearse el pecho antes, sí apretar los dientes en cada una de las veces que se va a la cancha es la diferencia de tener o no tener garra, tener o no tener la convicción de buscar la gloria. Llevar el pensamiento a la acción requiere un gran compromiso voluntario y muchas veces superar adversidades que solamente la superan aquellos que realmente están intrínsecamente comprometidos con los que se hace. El equipo está para competir, para buscar el mejor resultado. Los procesos deben ser internos, la templanza se demuestra andando y no boquillando. Es mi pensamiento y eso es lo que hemos mamado los que somos futbolistas desde la niñez, desde esa manera interpretamos mucho el espíritu de nuestros grandes campeones y le damos sentido de pertenencia a nuestra identidad futbolística".

Para Otero sí "hay candidatos". Y remarcó: "Nosotros no nos sentimos candidatos porque vamos a jugar a Brasil. ¿Cuántas veces hemos ganado en Brasil? Escasísimamente. Vamos a jugar contra el dueño de casa, vamos a jugar contra Argentina, contra una Colombia armada, contra una Chile doble campeona de América. Hay equipos que como Croacia pueden convertirse en la estrella de la Copa. Uruguay es Uruguay y como siempre vamos de atrás. En organización, en poderío. Y porque cada vez más los rivales cuando enfrentan a Uruguay están preparados. Ya no sorprendemos a nadie y tenemos que dar el máximo para lograr los resultados".