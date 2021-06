Oscar Tabárez: "Vinimos a la Copa América a tratar de llegar lo más lejos posible y no a dar una exhibición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El maestro Oscar Washington Tabárez habló en conferencia de prensa en Brasilia, donde la selección de Uruguay enfrentará este viernes a la hora 21:00 a la selección de Argentina en partido válido por el Grupo B de la Copa América.

El técnico de la selección remarcó la preparación y las dificultades que van a tener todos los equipos participantes: "Hay muchos aspectos que influyen en el rendimiento de los equipos. Por ejemplo si se enferman jugadores de coronavirus, el potencial disminuye y se ve alterado. No sabemos cuál va a ser la realidad y si es difícil o no no tiene nada que ver con que sea la última o si estamos más cerca del final que del principio. Nosotros tratamos de prepararnos y aprovechar cuando tenemos un poco de tiempo para nosotros y eso hemos hecho en estos últimos días con esta decisión de venir después de empezada la Copa América utilizando el mismo régimen que tenemos en las Eliminatorias".

El maestro agregó que "conocemos al rival y lo vimos jugar contra Chile y los anteriores partidos. Son cosas que en algún momento en esta misma situación y en Eliminatorias no hemos tenido esa posibilidad y costó mucho más preparar otros partidos. Así que vamos con ilusión y creo que tenemos claro lo que tenemos que intentar y posteriormente veremos qué es lo que ocurre. Vamos a enfrentar a un equipo mu y calificado, de buen juego y en el partido con Chile se vio que se acercó muchísimas veces al arco con suerte dispar y no pudo concretar. Pero tienen un jugador como Lionel Messi que es un rey de la precisión en campo, con pelota en movimiento y en la pelota quieta. Eso hace que el potencia del equipo rival pueda aparecer en cualquier momento".

"Sabemos todo lo concerniente al rival y el grado de concentración que hay que tener, pero además la actitud que debemos tener. Vinimos a la Copa América a tratar de llegar lo más lejos posible y no a dar una exhibición. eso va a estar en la cabeza de cada jugador nuestro", remarcó el entrenador de la selección.

Consultado por el equipo que parará en cancha ante los albicelestes, Tabárez, fiel a su costumbre no lo dio, pero sí adelantó lo hecho: "Ya hemos trabajado con el equipo en situaciones que se pueden dar y cómo encararlas, sobre todo desde el punto de vista defensivo, pero también desde el ataque donde supuestamente tenemos potencial como para lastimar al rival. Ayer hicimos jugadas de pelota quieta que es un punto fuerte de Argentina y que merece el máximo de atención de nuestra parte, así que se puede decir que está todo definido. Ahora veremos el video en detalle del rival, de los partidos que ha jugado tanto en su campo defensivamente como en la ofensiva y también en la pelota quieta para irnos con un panorama total que se complementa luego con una charla técnica mañana y un resumen y aproximación al partido desde el punto de vista emocional".

El maestro Oscar Tabárez en conferencia de prensa. Foto: AUF TV.

"El iniciar la Copa América es algo bueno porque siempre el primer partido, por mi experiencia en este torneo, arroja mucha información concreta. Hasta antes de jugar son todas especulaciones. Argentina ya sacó conclusiones de su primer partido. No sé cómo será el equipo, pero quizás hay cambios para mejorar algo. Y nosotros lo venimos haciendo eso en función de la mejoría que pretendemos respecto a los últimos partidos y sabiendo que vamos atener un rival muy difícil por delante, algo que por otra parte es un factor bastante motivante", dijo Tabárez acerca de lo que puede representar el debut para la Celeste.

Y precisamente acerca de los últimos rendimientos de la selección, el maestro, fiel a su estilo y también a su experiencia, remarcó que "lo dije mil veces y nunca caigo en el drama. Cayeron en el drama los que dicen que no jugamos a nada. Hay que entender que en el fútbol se puede perder, empatar o ganar. Si pasa lo último, ¿qué van a decir? ¿Que apreció de la noche a la mañana Uruguay? Para mí son maneras erróneas de ver el fútbol y si no fue tan bueno lo que hicimos ¿por qué hay tantas expectativas? Eso me preocupa, pero me preocupa que ese ambiente no invada a los futbolistas. Nosotros estamos para aceptar la realidad que venga. Sabemos lo que queremos y de eso sí me preocupo: de no entrar en climas de derrotismo ni nada de eso porque en estos 15 años no me daría el tiempo para explicar las veces que estuvimos mucho peor que estos dos últimos partidos y salimos adelante. Y los objetivos se cumplieron porque en las tres Eliminatorias de este período clasificamos al Mundial. Y este es un torneo diferente. Hay que disfrutarlo como una fiesta y el estar acá tiene que ser una cuestión de agradecimiento a la fortuna o al fútbol que nos puso este lugar. Y en esa tesitura están los jugadores que llegaron desde el inicio y los que hacen ahora sus primeras armas porque este camino va a seguir. No conozco ningún equipo que pierda siempre y tampoco uno que gane siempre. Y cuando hablan del potencial, ¿de dónde vino ese potencial? Lo digo simplemente por el desarrollo de la exposición de la pregunta de un mal momento o rendimiento, pero estamos para seguir afrontando esto y cuando digo que un entrenador no puede perder siempre, si eso se da, capaz la cosa puede ser distinta y pueden venir decisiones de otros lados que intenten terminar con eso, pero hasta ahora no hay ninguna señal de eso y sí hay señales para seguir ilusionados con que podemos hacer verdaderamente lo que queremos hacer acá. No nos sentimos con la obligación de salir campeones o sino no sirve de nada, como en Brasil 2019 que no pudimos salir campeones porque solo uno lo puede hacer. Todo eso entrevera el ambiente y genera sensaciones que a mí no me llegan y trabajo mucho para que no le lleguen a mis futbolistas porque dentro del campo de juego se toman decisiones que llevan a ganar o perder un partido, pero la responsabilidad sigue siendo del entrenador y del cuerpo técnico”.