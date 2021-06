Oscar Tabárez: “A la Copa América no vamos de paseo ni a salir campeones por 10 puntos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días de preparación de la selección de Uruguay para la Copa América, el maestro Oscar Tabárez habló este lunes en conferencia de prensa y remarcó la importancia de afrontar un nuevo torneo con la Celeste.

“Este tiempo sirvió para distanciarnos mentalmente de lo que pasó en las Eliminatorias y ahora estamos abocados a la disputa de un nuevo torneo muy prestigioso y con mucha historia en Sudamérica, en condiciones que son las mismas que las Eliminatorias con el asunto de la pandemia que ya tuvo incidencia en la disputa como contagios de último momento, con futbolistas que no pudieron estar y somos consientes de eso, por eso se están haciendo hisopados permanentemente para que no nos sorprendan”, contó el técnico uruguayo acerca de cómo vienen siendo estos días agregando que “pudimos estar trabajando para refrescar conceptos, trabajar a ciertos niveles de exigencias que en otras instancias no pudimos hacer y estamos conformes con lo hecho. Al grupo se lo ve bien, respondiendo a las exigencias nuestras”.

En cuanto a las expectativas de Uruguay, Tabárez remarcó que “históricamente hay muchas, inclusive desde antes de este proceso. No es una cosa de estos días porque se ha ganado mucho acá en Uruguay y siempre que fuimos locales, por ejemplo, se salió campeón. Pero ha cambiado mucho el entorno del fútbol sudamericano, se afianzaron ciertos poderíos como los de Argentina y Brasil y la paridad de fuerzas se ve reflejada en la última fecha de las Eliminatorias. La expectativa es hacer un buen torneo, ser un rival difícil para los demás y hacer las cosas que sabemos hacer cuando lleguen los momentos de los partidos. Hay que esperar cada partido porque ahí es donde sabremos cómo estamos y cualquier situación que aparezca la afrontaremos porque hablamos mucho y tenemos la confianza necesaria para llevar a cabo lo que proponemos. A la Copa América no vamos se paseo ni a salir campeones por 10 puntos”.



Consultado acerca de que si la necesidad de Uruguay es una motivación, el maestro explicó que “no hay ninguna necesidad especial más allá de las cosas que nos planteamos nosotros. Las resonancias del entorno que están por fuera de la selección no nos crean ninguna necesidad. Hay preocupaciones pero nos abocamos a tratar de solucionarlas, como siempre lo hemos hecho. La resolución la dan los jugadores que llegan y que vienen motivados, que saben lo que es la selección, lo que significa y el honor que llevan al defenderla. La motivación o la necesidad quizá estén en el compromiso de estos futbolistas hacer palpables esas cosas y es notorio que por ahí vendrá la cosa porque en aspectos del juego hemos trabajado y eso depende de muchas cosas como el rival y las circunstancias que hacen a los partidos, por eso no me gusta hablar antes de cazar la piel del oso”.

Al maestro le preguntaron si tras los partidos de Eliminatorias terminó con más dudas que certezas y fiel a su estilo remarcó que “yo tengo las certezas de siempre. Dudas no tengo. Sí constato cosas que se hacen bien y mal, pero dudas en cuanto a las cosas que hacen a este trayecto y en este tiempo cercano tampoco tengo. Cuando tengo dudas sobre un rendimiento apelo a otro futbolista si es algo individual. Hay cosas que pueden sorprender en el momento, pero el fútbol es una caja enorme de cosas que se pueden dar y yo cada vez me siento más convencido de lo que estoy haciendo. Después sí, me juzgo a mí mismo, pero trato de llegar a decisiones importantes”.



La selección de Argentina será el primer rival de Uruguay el viernes 18 de junio a la hora 21:00 en Brasilia y acerca de los albicelestes Tabárez contó que “es un muy buen equipo con buenas individualidades, con un jugador como Lionel Messi que cuando está en posesión de la pelota puede hacer mucho desde lo individual y también colectivo. Yo creo que es un buen equipo. Hablar de fortalezas y debilidades y separarlas estrictamente no diría que es tan así. Le he visto cosas buenas y otras que no. Menos Brasil que tiene la mejor defensa Sudamérica en este momento en las Eliminatorias y en todo lo anterior y eso hace que sea un equipo muy equilibrado y explica la ventaja que tiene en la tabla, Argentina es un rival muy duro también, lo dice su puntaje, pero trataremos como siempre de considerar la capacidad de nuestro equipo y la idea es poner un equipo equilibrado que nos pueda aportar mucho defensivamente y también en ataque, y no desequilibrarlo en función de un aspecto del rival porque eso no dará el resultado al que apostamos, salvo en el caso de Brasil, con el que hay que hacerlo. Con el resto no”.

Ante la pregunta de cómo cambia la manera de jugar de la selección si juega Martín Cáceres o lo hace Matías Viña, el técnico celeste fue claro: “Yo no hablo de individualidades. Quizá haya más marca con uno y mas subida con el otro y esas cosas se toman con lo que se tiene de cada situación de ataque o defensa, pero ir a las razones de porqué pongo un jugador u otro a esta altura no voy a entrar en eso porque lo importante es lo que dice el equipo en la cancha. Después el adjudicar la responsabilidad está dentro de lo común, pero no para entrar en un campo de explicación que no doy públicamente”.

La Copa América y la ausencia de los hinchas



“El fútbol es una pasión y creo que la pasión que se tiene por ese deporte y yo agregaría por la selección se mantiene más allá de que muchos elementos distractores como la situación de la pandemia, los contagios, las muertos y la incertidumbre envuelven el ánimo de mucha afición que es una parte importante del andamiaje del fútbol y que a veces no es considerada, porque se habla mucho de fútbol entre jugadores, entrenadores, preparadores y dirigentes, y muchas veces no no le damos a la afición el lugar que tiene y la influencia en los grandes espectáculos y en los resultados deportivos porque el fútbol sin gente no es el fútbol en su dimensión total y eso puede influir en el ánimo”, dijo el maestro Tabárez acerca de la ausencia de los hinchas en el torneo continental.