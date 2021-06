Oscar Tabárez: "No gasto tiempo en pensar la posibilidad de perder, pero sí en alimentar la ilusión de ganar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El maestro Oscar Washington Tabárez habló este domingo en conferencia de prensa antes del encuentro que la selección de Uruguay jugará este lunes a la hora 21:00 frente a la selección de Paraguay en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, donde se definirá el futuro de la Celeste de cara a los cuartos de final de la Copa América.

"No me imagino los partidos, pero sí por antecedentes uno calcula lo que pueden llegar a ser porque los equipos tienen estilos, pero también sus superaciones y encuentros flojos. Por eso en el momento del partido el grupo de futbolistas es el que juega y cada uno de ellos son los que toman las decisiones que pueden llevar a que las cosas se den como queremos o no. Y eso vale para los dos equipos. Yo disfruto de tener un partido difícil como este porque los desafíos siempre son removedores y yo no gasto tiempo en pensar la posibilidad de de perder, pero sí en alimentar la ilusión de ganar, sin menospreciar al adversario ni darle ventajas", dijo el entrenador de la selección en conferencia de prensa.

Consultado por la posibilidad de evitar a Brasil, Tabárez remarcó que "es una precaución que quisiéramos tener todos y lo enfrentaríamos si perdemos este partido con Paraguay que es una de las tres posibilidades. Pero no vamos a andar pensando en eso y además cuando nos toque jugar contra Brasil si salimos cuartos o en alguna otra instancia lo vamos a enfrentar como lo hicimos siempre. No hemos tenido fortuna porque está un poco despegado del resto en cuanto al plantel y al entrenador, pero tenemos esa manera de ser que siempre pensamos que podemos, que hay un camino para llegar y conseguir las cosas. A veces con poco margen, pero mientras haya un pequeño margen hay que ir por eso y de eso se trata la competición porque si nos abrumamos o damos por perdido un partido antes de jugarlo, no seríamos nosotros".

Ante la consulta de cómo imagina el encuentro que mañana la Celeste jugará en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el técnico de Uruguay remarcó que "el último partido con Paraguay fue en Montevideo, muy cercano y con anécdotas como un gol válido que anularon, teniendo momentos de predominio cualquiera de los dos equipos, pero fue muy cerrado. Yo no sé si va a ser así pero en nuestra mentalidad y supongo que en la del rival también, está no regalar nada, sobre todo desde lo defensivo y no me refiero a defender el arco nomás, sino a la disputa de la pelota y eso hace que sean partidos cerrados, de pocas situaciones y si se abre con un gol empieza a cambiar la situación. El que lo recibe tiene que arriesgar un poco más y tratar de ganar confianza en el juego".