De las nueve definiciones por penales del siglo XXI, Uruguay ganó solo dos

Los penales, ¿son a suerte y verdad? Uruguay ayer quedó eliminado de la Copa América en la tercera definición desde los 12 pasos perdida de forma consecutiva, la séptima en lo que va del siglo XXI, durante el cual solo dos veces la Celeste ganó.

“Aprendí que los penales hay que trabajarlos todos los días. Las tandas se valoran sólo cuando te toca perder. Todos los entrenamientos los terminamos practicando”, contó Reinaldo Rueda, conductor de Chile, al avanzar de esa manera contra Colombia. “Muchas veces era parte de un juego y de desafíos entre los jugadores, pero siempre en el fondo estaba el hecho de que en cualquier momento podía llegar la hora”, agregó. Chile no solo acertó los cinco tiros, sino que los hizo de forma contundente.

Uruguay ayer en la definición tuvo un penal errado y ninguno contenido por su arquero. En los antecedentes, la última vez que a la Celeste le tocó fue definir de esta forma fue en un amistoso contra Costa Rica en el Centenario, cuando Arévalo Ríos y Guzmán Pereira no acertaron, mientras Muslera no atajó ninguno y la Celeste perdió.



Antes, en la Copa Confederaciones con Italia, Diego Forlán, Martín Cáceres y Walter Gargano fallaron. Muslera le contuvo a Mattia de Sciglio.

La Celeste venía de dos alegrías en este sentido. En 2011 contra Argentina sin fallar tiros y con Muslera conteniendo el tiro de Tevez. En 2010, contra Ghana solo falló Maxi Pereira, aunque el 1 contuvo dos, a Mensah y Adiyiah.



La primera definición del proceso Tabárez fue negativa. En la Copa América 2007 en semis con Brasil, Forlán, el “Canario” García y Lugano fallaron, mientras Carini no contuvo ninguno (dos errados por impacto en el palo).

La anterior fue en el repechaje ante Australia de 2005. Los dirigidos por Jorge Fossati habían ganado 1-0 en Montevideo, pero tras caer en Sydney por la misma diferencia la clasificación se definió desde el punto blanco. Darío Rodríguez no anotó el primer tiro y el “Chengue” Morales no hizo el cuarto. Aunque Mark Viduka erró el suyo, Fabián Carini no pudo contener ninguno y la Celeste se quedó sin Mundial en Alemania.

Antes de ello hay que remontarse a la Copa América de Perú 2004 para ver una definición por penales, nuevamente contra Brasil en semifinales. El único que no anotó de los nueve ejecutantes fue Vicente Sánchez.



La primera de todas las tandas de penales en el presente siglo fue en la Copa América de Colombia 2001, cuando Carlos Gutiérrez no pudo anotar su penal y Adrián Berbia no contuvo ninguno. Los de Víctor Púa perdieron el partido por el tercer puesto.

“El grupo se queda entrenando siempre los penales y eso es clave en la confianza. Se notó”, sostuvo el chileno Charles Aránguiz el viernes.



A Uruguay solo dos veces en el siglo los penales le dieron la victoria. Esas definiciones le valieron las dos alegrías más grandes del siglo XXI y de todo el proceso de Oscar Tabárez.