Nicolás Lodeiro bajo la lupa

"Necesitaba tener un partido así. Sobre todo por mi familia, que es la que absorbe gran parte de las críticas”, dijo Nicolás Lodeiro en la zona mixta tras la victoria de Uruguay frente a Ecuador, donde él fue gran protagonista.



El volante no desconocía la opinión de gran parte de los uruguayos, que era contraria a la de Tabárez de colocarlo como titular dejando a Giorgian de Arrascaeta en el banco. Y demostró una gran personalidad al jugar como lo hizo en el debut de la Celeste en la Copa América. Anotó tempranamente un golazo que abrió el partido, le hicieron la falta que terminó en la expulsión de Quintero y participó en las jugadas de los goles de Cavani y Suárez.

“CLASE A”. A Eduardo Acevedo, quien lo dirigió en Nacional, no le sorprendió que Tabárez lo incluyera en el equipo ni la forma en que jugó Lodeiro. “Lo que pasa es que acá en Uruguay no tenemos paciencia. Y como estaba todo bien algo tenían que encontrar. Si Tabárez lo puso era por algo. Él estaba consustanciado con lo que necesitaba el equipo y pudo tener su partido”, dijo Acevedo.



“Es un clase A. Conmigo jugaban ‘Matute’ Morales y Lodeiro y fue ahí que ‘Nico’ explotó. Hasta había una bandera que ponían en la tribuna que decía: ‘Con Matute y Lodeiro está robado’”, agregó el extécnico de Defensor Sporting.



“Para mí es un jugador que cuando más rinde es estando cerca del aérea. Es un media punta, pero tiene una capacidad física y mental que le permite cumplir cualquiera de las otras funciones. Hasta de doble cinco. Y le sobra personalidad. Está por encima de muchas cosas, es en la cancha donde es él mismo. Tengo amigos en el Seattle Sounders y me hablan maravillas de Lodeiro”, finalizó.

“GRAVITANTE”. Gregorio Pérez, por su parte, recordó que cuando volvieron a citar a Lodeiro, después de quedar afuera del Mundial de Rusia, estaba de vacaciones y las interrumpió. Cree que esa actitud del volante debe haber influido para que continuara siendo convocado. Fue para un partido amistoso frente a México en Houston, que dirigió Fabián Coito. Y lo llamaron por una lesión de De Arrascaeta. En aquella oportunidad jugó 22 minutos, al ingresar por su gran amigo Luis Suárez en la victoria 4 a 1 de los celestes. “Es cierto que el murmullo estaba, se notó en la despedida frente a Panamá y siguió hasta Brasil, porque un día antes del partido los periodistas brasileños preguntaban por qué no jugaba de Arrascaeta. No había convencimiento, pero el técnico lo respaldó y él sobresalió”, dijo Gregorio.



“Seguramente la confianza que le dio el técnico y el respaldo de sus compañeros, influyó. He tenido la oportunidad de ir al Complejo y sé que es un muchacho muy querido. Se notó en la forma en que fueron a celebrar su gol”, agregó el entrenador, a quien no le sorprendió el buen rendimiento del volante. “Dentro de la buena actuación general de Uruguay, él se destacó más que los demás. A mí no me sorprendió que jugara tan bien, lo he visto jugar en la MLS y es gravitante en su equipo. Es impresionante lo que corre, porque es un muchacho muy solidario”, culminó Gregorio.

“CONFIANZA”. Martín Lasarte, el técnico del Al-Ahly de Egipto, se encuentra por unos pocos días en Uruguay. Obviamente vio el partido de la selección y destacó en Lodeiro un aspecto muy importante: la confianza. “Es como cuando un defensa rechaza dos o tres pelotas al principio de un partido, o cuando un arquero ataja varias pelotas. El primer gol que marcó Lodeiro tan temprano lo dotó de una confianza que no había tenido”, explicó Lasarte.



“Ese puesto de volante por izquierda o donde pone Tabárez al enganche siempre ha sido un poco problemático para la selección. No hubo un jugador que haya tenido demasiada continuidad en ese sector. Lo de ayer fue muy importante para Lodeiro. No hay duda que estará frente a Japón”, terminó.

RESPETO. “Yo soy bastante reacio a cuestionar las decisiones técnicas”, dijo Rosario Martínez, porque “a nosotros, de afuera, puede gustarnos más un jugador que otro, pero el que estuvo bastantes días trabajando con ellos es Tabárez y por algo se la jugó por él. Se ve que lo vio en un muy buen nivel”, añadió quien ayer comenzó a entrenar con Rampla Juniors. “Creo que jugó mejor de lo que todos esperábamos, pero seguramente a Tabárez no le sorprendió porque no se le movió un pelo”, dijo y agregó que está seguro que Lodeiro seguirá en el equipo ante Japón.