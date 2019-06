"¿Nadie vio la Champions, los resultados que nadie previó? Y bueno..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sereno, con respuestas lentas y al pie y no contestando a las preguntas sobre "futurología" Óscar Tabárez destacó en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 de este jueves algunos aspectos de Uruguay, aunque también fue crítico: "No pudimos superar el planteamiento de Japón en el mediocampo".

Lo positivo: la lucha ante la adversidad.

"Teníamos que tratar de eliminar esa buena marca que tenían en el medio a través de pases largos a nuestros delanteros. En los últimos 15' tomamos una buena dinámica. En el primer tiempo por más que cometimos errores tuvimos las mejores chances. En el segundo tiempo pasamos a controlar el partido, en la segunda mitad de ese tiempo fue un dominio total. Lo que pasa es que recibimos de esos goles evitables. Tuvimos muchas chances, incluso pelotas en los postes. Hay muchas cosas rescatables. Se vio la lucha por no perder, aún cuando la cosa estaba difícil. No es fácil remontar dos veces un resultado adverso contra un muy buen equipo".

No descarta a ningún equipo.

Si bien el entrenador de 72 años no entró en posibles resultados a futuro, aclaró que no descarta a ninguna selección a futuro. "No me pasa por la cabeza descartar a uno de los once equipos restantes, capaz que uno es el campeón de América. Recién vamos el segundo partido de la parte clasificatoria"

Qué le faltó a Uruguay y autocrítica.

"La efectividad obviamente. Una cosa es el resultado y otra el rendimiento. No pudimos superar el planteamiento de Japón en el mediocampo. Cuando se define bien una jugada y la pelota pega en el filo interior del horizontal, está cerca de ser gol. Japón fue más contundente porque en pocas chances metió dos goles, eso marca los resultados. En el partido con Ecuador conseguimos un gol tempranero, no es lo mismo que cuando uno va perdiendo. Genera un desgaste grande físico y psicológico. A mí me dejó conforme (el rendimiento). Ese cansancio deja sus efectos. Vi muchas cosas que sirven para pensar en lo que viene".

"Me voy a ocupar de las cosas, no preocupar".

"Preocupado no. Cuántas he tenido como estas en estos años. Me voy a ocupar de las cosas, no preocupar. Las cosas que no marchan de alguna manera capaz le busco la vuelta. No hay mucho tiempo y son partidos decisivos, que vamos a ver cómo nos encuentran en la tabla".

Para ir contra Chile, dejar este empate atrás.

"Los partidos se juegan de a uno. No tenemos que ir con la mochila de este resultado contra Chile. Lo vamos a digerir. Tenemos mucha experiencia, vamos a ir a buscar lo que queremos. Me preocupa más lo de las lesiones, que no hay cómo solucionar. Cualquier rival que tengamos de acá en más se va a encontrar con un Uruguay difícil"

"Cuando ganamos la Copa América del 2011 empatamos los dos primeros partidos y en el tercero derrotamos 1-0 a una selección de México casi juvenil, esta de Japón es solo joven. Después jugamos la final y la ganamos. ¿Quién me firma acá que Argentina no puede ser campeón? Yo no lo firmaría. La cuestión de esta fase es clasificar, después son los partidos que definen la cosa. Es muy complicado y muy complejo el fútbol, son muchos los factores que inciden en el rendimiento y esos están interrelacionados. No es fácil dirigir o jugar un partido de fútbol. ¿Por qué nos extrañamos haber superado por una diferencia de cuatro goles a Ecuador y no haber podido concretar hoy (con Japón)? ¿Nadie vio la Champions League, los resultados que nadie previó? Y bueno... Debe haber algo que se desprecia de la realidad del fútbol. Nunca está escrita la realidad antes de jugar un partido".



Los miles de hinchas en el estadio.

"Es algo que es producto de la buena relación con estos futbolistas de la selección. La gente sabe que esta selección deja todo en la cancha, aún equivocándose. Los futbolistas saben a qué juegan, defienden un sistema de valores importantes: correctos, solidarios entre sí. Eso y algunos triunfos circunstanciales se han traducido a una relación muy fuerte, llena de satisfacción ver hoy muchos hinchas, niños y familias. Venían a ver cómo se desempeñaba la camiseta del país, la celeste. Ver tantas banderas, cómo se cantó el himno, son cosas que tienen que ver en nuestra manera de ser y tener vigencia en el fútbol".



La lesión de Laxalt preocupa.

"No he hablado de eso (con la sanidad). Habrá que controlarlo. Sintió un dolor muscular, creo en la parte superior de los posteriores. Preocupa porque no son lesiones de corta recuperación. No tengo los detalles aún".