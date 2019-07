Messi no asistió a la premiación porque no quiere "ser parte de esa corrupción"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue una de las particularidades del juego entre Argentina y Chile que terminó con victoria para la Albiceleste y tercer puesto asegurado en la Copa América: Lionel Messi no participó de la premiación. Luego de ser expulsado en el juego, por una discusión con Medel, el atacante argentino no volvió al campo de juego tras el encuentro.

En zona mixta, Messi aclaró el motivo por el que no entró y criticó duramente a la Conmebol: "No quiero ser parte de esta corrupción. Nosotros no tenemos que ser parte de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa".

La "Pulga" agregó, en relación a su expulsión: "Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa".

"Yo me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo. Espero que se respete este grupo, que tiene mucho para dar", agregó Messi en diálogo con la prensa.

Bastante molesto, sentenció: "Se podría haber revisado la jugada de la expulsión y no se usó el VAR. Más allá de la bronca de no poder terminar este partido, me voy tranquilo"

"Siempre digo la verdad, eso me deja tranquilo. Después, si lo que digo tiene repercusiones no es parte mía, yo siempre soy sincero", finalizó Messi quien podría ser sancionado de oficio por las declaraciones realizadas tras el encuentro.