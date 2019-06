Markarian: "Perú va a jugar de igual a igual, no tengo dudas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Markarian es un gran conocedor del fútbol incaico. No en vano ha dirigido a la selección y cree que el partido del sábado no será sencillo para la Celeste. “Perú va a ser muy difícil, no ha jugado en su verdadera y real capacidad. Son buenos jugadores y va a ser duro para Uruguay por más que va a faltar Farfán. Va a reaparecer Zambrano en la zaga central y Carrillo puede estar, lo mismo que Flores. Va a ser un rival muy duro para Uruguay”, le dijo a Ovación.

El entrenador encuentra lógico que se haya preferido eludir a Colombia en cuartos. “Colombia mostró un gran progreso respecto a los últimos años. El entrenador le ha dado un perfil diferente y apuesta a un fútbol mucho más vertical y veloz que el que acostumbraba. Y eso lo hace un rival de cuidado. Pero no hay que descartar a Perú. Los que llegan a esta instancia por algo es. Están los cinco o seis mejores de América”, aseguró.

“Perú todavía no ha llegado al nivel que ese equipo puede tener. Tanto en la Eliminatoria y mismo en el Mundial tuvo partidos mejores que los que ha jugado en esta Copa América, es de esperar que mejore”, insistió.



“Salvo el de Brasil, que parece un cuarto de final cerrado por lo que han mostrado el local y Paraguay, todos los demás, por más que puede haber algún favoritismo, son partidos bastante parejos”, afirmó sobre los enfrentamientos de cuartos.

“Va a ser un partido como han sido siempre los Uruguay-Perú, cada uno basándose en su estilo propio. Los pequeños detalles pueden hacer la diferencia. Perú va a jugar de igual a igual, no tengo dudas. Además, están recibiendo algunas críticas desde lo interno, como siempre para mí infundadas, pero válidas porque es la opinión de los especialistas. Pero Perú es un equipo que sabe lo que tiene que hacer, que cree en lo que hace y que tiene muy buenos jugadores”.



Para Markarian, Uruguay fue candidato desde antes de arrancar la Copa. “Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Aunque es fútbol y todo puede ocurrir”.