Lucas Torreira sin cassette: "Quiero ser titular"

A pesar de su breve pasaje por las formativas de Wanderers, Lucas Torreira era casi un desconocido para los hinchas de la Celeste cuando apareció el 23 de marzo de 2018 en un partido contra República Checa por la China Cup.



Ingresó al minuto 68’ sustituyendo a Matías Vecino y sorprendió porque en 22 minutos realizó la misma cantidad de pases y todos ellos fueron correctos.



En ese momento jugaba en la Sampdoria y llamaba la atención de varios de los futbolistas celestes que actúan en Europa, algunos de los cuales ponderaban sus virtudes en sus diálogos con el técnico Tabárez.

Después de la China Cup, donde aparentemente convenció al entrenador, fue incluido en la lista para el Mundial de Rusia. Fue suplente ante Egipto y Arabia Saudíta, aunque en ambos casos ingresó. En el debut sustituyó a Vecino faltando solo tres minutos para el final. Ante los árabes, también entró por Vecino pero a los 59’. Y frente a Rusia ya fue titular, lo que repitió ante Portugal, donde jugó un partidazo mostrando un despliegue brutal, y con Francia, el juego en el que Uruguay quedó eliminado de la competencia.

Ahora, el fraybentino se prepara para jugar su primera Copa América. Y por lo que ha sucedido en los entrenamientos y en el partido despedida frente a Panamá no será titular junto a Matías Vecino, como en el Mundial de Rusia. Ante los centroamericanos ingresó a los 55’ por Bentancur.



Ayer, tras el movimiento matutino que llevaron a cabo los celestes, Torreira habló sin ponerse el cassette. Y reconoció que se muere por ser titular. “Yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera y quiero ser titular. Porque es mi manera de vivir y sentir el fútbol. No me gusta ser suplente”, admitió con sinceridad y demostrando una madurez poco común para sus 23 años.

EL MEDIO. “Es verdad que la mitad de la cancha es una de las zonas más pobladas del plantel. Somos cuatro jugadores que estamos pasando por un buen momento y que cada uno trata de hacer lo mejor para demostrarle al entrenador que está para jugar de titular. Hay una competencia muy sana y eso es lo importante”, agregó.



Torreira es, quizás, el jugador de más marca por sus características, pero no por eso cree que jugará los partidos más importantes. “Yo siempre me veo dentro del equipo, pero es el maestro el que decide. Sea cual sea la formación y me toque o no jugar, voy a apoyar a los compañeros porque de esa manera se viven las cosas dentro de este grupo. Acá dejamos de pensar en singular y pensamos en lo colectivo, que es cuando se logran las cosas importantes”.

CANDIDATOS. Tampoco eludió referirse a si Uruguay debe ponerse el traje de favorito o no. “Es verdad que muchas veces en lo previo a una competencia los uruguayos no queremos ser protagonistas. Pero tenemos con qué. Un grupo muy bueno, con muchas armas y herramientas para ir a buscar ese título. Somos la selección con más títulos en el continente y una camiseta muy importante que defender. Esa camiseta nos hace salir a la cancha a ganar. Luego están las otras selecciones que también tienen la ilusión de alcanzar esa copa y todo se hace un poco más complicado. Lo más importante es empezar de la mejor manera, el primer partido es clave”, dijo convencido.



“El grupo está muy bien, con mucha confianza. Ya llevamos casi dos semanas todos juntos, entrenando en forma muy intensa y con una gran ilusión de hacer una buena Copa América”, añadió transmitiendo su confianza.

PREMIER LEAGUE. Más adelante el volante habló sobre su primera temporada en el Arsenal y dijo que el balance era muy positivo. “Pasé del campeonato italiano a un estilo de fútbol y de vida totalmente diferente. Todos sabemos lo que es Inglaterra y lo que es la Premier. Di un salto muy importante a nivel futbolístico porque en Arsenal jugamos cuatro competiciones, mientras que en la Sampdoria yo estaba acostumbrado a jugar solo dos: la Serie A y la Copa Italia. Entonces fueron muchos más partidos. Me tuve que acostumbrar a jugar cada tres días, que es muy duro. Lamentablemente, no se nos dio de clasificar directamente a la Champions y nos metimos a través de la final de la Europa League. Perder esa final fue muy duro no sólo para nosotros sino para el club. Pero para mí el balance fue positivo y estoy conforme y feliz con lo que hice en el año”, afirmó sobre un año en el que creció mucho en lo futbolístico.



“Jugué casi 50 partidos, prácticamente el doble de lo que jugué el año pasado. A medida que vas agarrando experiencia y tenés diferentes compañeros a tu lado vas aprendiendo un montón. He aprendido mucho, sobre todo como manejar los partidos y sus diferentes situaciones”.

Por un momento deja el fútbol de lado y se refiere a su vida en Londres. Se ríe ante la pregunta de qué es lo que más disfruta y lo más le ha costado. “No sé si son muchas las cosas que disfruto. Creo que la pasaba mejor en Italia. Inglaterra es un mundo totalmente diferente, un país muy grande. Me ha costado mucho el idioma, el poder relacionarme con mis compañeros y con la gente. Se hace muy difícil cuando no podés tener diálogos. Y está el clima. Salís por la mañana y está nublado, llegás de tarde a tu casa y está nublado. Se extraña un poquito el sol, más nosotros que somos de acá y estamos acostumbrados a tener siempre o casi siempre el sol. Pero a medida que vayan pasando los años, me voy a ir adaptando”.