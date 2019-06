Jair: “Uruguay tiene la ventaja de tener el mismo grupo y método de juego”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jugó desde los 13 años de edad en Inter de Porto Alegre y cuando le preguntan por uno de los dos equipos, reparte sentimientos “es que yo crecí en Inter, y gané lo mejor con Peñarol, los dos son en partes iguales tan importantes para mí, están en mi corazón, de un lado uno y otro”.

Dijo que de los que integró Inter y Peñarol (también jugó en Cruceiro y en otros equipos) fueron de los mejores “los dos eran muy buenos equipos, Inter era un ‘timaso’, infelizmente en el fútbol no siempre gana el mejor, pero con Peñarol ganamos”.

Su llegada al conjunto carbonero fue por Washington Cataldi “me miró jugar contra Nacional, en el 80 que Nacional salió campeón de América, en aquel partido algunos de Peñarol miraron como me comporté contra Nacional, pasó un año y al otro año Cataldi me contrató”.

“Ruben Paz vino, tenía 22 años y yo 28. Yo estaba yendo para Atlético de Madrid y no arreglaba, usted sabe, cuando es fútbol el avión va ‘de acá para allá’ y cuando me hablaron dije voy a terminar yendo para Peñarol; 16 años sin ganar un campeonato, y Uruguay en pleno Montevideo había perdido la clasificación para la Copa y dije, si voy a Atlético voy a ser uno más y si voy a Peñarol voy a ser 'oohh.!', y mi señora ‘no, no, vamos para Uruguay es más cerca', y gracias a Dios fue la mejor fase de mi vida como jugador de fútbol, ganamos todo”, señaló en nota a Ovación en el Shopping de Porto Alegre, acompañado de su esposa y de Mohamad Jomaa, amigo uruguayo del Chuy.



Sobre la Celeste aseguró: “Yo veo una ventaja de Uruguay, está con el mismo grupo, está con el mismo entrenador y la garra que existe, allí existe garra y lógicamente el método de jugar. Tiene dos jugadores como (Luis) Suarez y (Edinson) Cavani que marcan la diferencia. Entonces Uruguay está bien”.