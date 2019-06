Ignacio Alonso: "Sin lo que genera la selección, la AUF no podría bancar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Antes de llegar a Belo Horizonte, fuiste parte del consejo de la Conmebol. ¿Qué se trató?



-Se trataron muchos temas de competiciones para definir cronogramas para el año que viene de Copa Libertadores y Sudamericana. Se estableció el inicio del Preolímpico para el 18 de enero de 2020, que también es un torneo importante para Uruguay. Se postergó en un mes el inicio del torneo Sub 15. Paralelamente a la celebración del consejo había distintas instancias de trabajo con delegados de las diversas federaciones. En nuestro caso fueron la contadora Lanfranco y Victoria Díaz sobre comercialización y marketing. También se hablaron aspectos de desarrollo e infraestructura, que son dos áreas que tenemos en la mira con mucho interés.



-¿Qué expectativa tenés con esta Copa América?



-Primero la alegría de poder estar participando como presidente de la AUF en un evento tan importante como este y segundo, como todo uruguayo, sabiendo que tenemos una selección muy buena, que tiene a los jugadores en un momento justo, que están sanos. Estamos con todo el potencial y es lo que desearía cualquier entrenador o presidente. Las expectativas son altas en cuanto a poder participar con fortaleza y aspiraciones importantes y por suerte empezamos muy bien la Copa.

-¿Cómo te llevan las primeras semanas como presidente de la AUF?



-Bien, muy intensas, con mucho trabajo. Poco a poco ya estableciendo las líneas fundamentales de trabajo. Principalmente la de infraestructura, la de comercialización de los derechos audiovisuales, primero vinculados a la selección, a la Eliminatoria; el ingreso más importante que tiene nuestra Asociación en los cuatro años que corresponden a nuestra administración, así que vamos a estar trabajando fuertemente en eso. Vamos a tener también mucha intensidad respecto a los temas del fútbol local, que son los que nos desvelan porque sabemos que por allí tenemos falencias o cuestiones que debemos solucionar.



-Por ejemplo, lo que tiene que ver con las pérdidas económicas que tienen los clubes en cada partido, ¿cómo se empieza a mejorar ese tema?



-Tenemos una batería de medidas que estamos planificando, que las vamos a ejecutar a partir del segundo semestre y a partir del inicio del próximo año, que creo van a mitigar de forma importante los déficits abultados que han existido en los dos últimos años. Creo que se han vendido más entradas, pero no hemos podido bajar el impacto del déficit de partidos. También estamos convencidos que no nos tenemos que distraer en esto para buscar las explicaciones de los problemas económicos. Hay que mirar hacia otro lado, tenemos que mirar fundamentalmente a comercializar bien lo derechos de televisión local y no tanto los déficits que puede haber por la organización de partidos. La fuente de recursos más importante del campeonato local son los derechos de televisión.

-¿En qué momento se está respecto a la comercialización de los derechos de televisión?



-Estamos definiendo el modelo. La comisión empezó a trabajar esta semana y la integran el doctor Pedro Bordaberry, los economistas Eduardo Ache e Isaac Alfie, los señores Sebastián Stratta y Alberto Imperial. Van a definir el modelo a seguir, que lo estamos trabajando junto al Consejo Ejecutivo, y a partir de esa definición del modelo, con la estrategia clara vamos a ir conversando con los actores principales que están hoy operando en toda Sudamérica, que son los que van a trabajar duro en materia de emisión y comercialización de partidos.



-Durante la entrevista has nombrado mucho la palabra infraestrucura. ¿Hacia dónde apunta la AUF en ese sentido?



-Al crecimiento en cuanto a los espacios para desarrollar deporte. Hablo de canchas, de gimnasios, de vestuarios y también la mirada puesta en generar algún tipo de avance respecto a las condiciones en estadios profesionales, arrancando por luces, por mejores instalaciones para el público. Pero antes de llegar a esa etapa vamos a tener que mejorar el ingreso que se genera por derechos de TV, que es donde estamos más rezagados.

-¿De qué forma viene trabajando el nuevo Consejo Ejecutivo de la AUF?



-Estamos trabajando muy bien juntos, coordinadamente, nos vemos casi todos los días y eso es importante, y a partir de la vuelta de la Copa América vamos a estar trabajando más intensamente porque ya la agenda de trabajo de temas internacionales va a darnos un descanso y vamos a poder estar concentrados todos los días en temas de agenda de trabajo nuestro, principalmente los temas programáticos que hemos conversado antes de la elección, así que hay mucha expectativa porque vemos una predisposición positiva del trabajo de todos los integrantes del equipo.



-A raíz de la divulgación de los salarios del cuerpo técnico de la selección y de los funcionarios de la AUF, y de los premios estipulados, el tema se puso en el tapete público y mucho se ha hablado. ¿Qué opinión tenés al respecto?



-Es recurrente, lo tenemos que ver con naturalidad, porque cuando se habla de premios se está hablando de premios por objetivos cumplidos. Se hizo un pago, se liquidaron pagos a finales del 2018 por actividades que se empezaron a desarrollar en el año 2015 y sobre las cuales se fueron generando recursos que se derramaron antes a todas las instituciones. Por lo tanto acá cobraron y se viabilizaron pagos a toda la estructura del fútbol mucho antes que los jugadores se hicieran de los premios por llegar a un Mundial y por llegar a ser quintos en un Mundial, que no es poca cosa. Si lo vemos en la lista fría de un artículo de prensa, sin el contexto general, puede verse de una manera, pero cuando uno analiza toda la película y sabe cuáles son las situaciones y a qué responden esos ingresos, tiene que concluir que el esquema ha sido muy positivo, que nos ha permitido tener una relación estable con los jugadores y que justamente el estímulo está en clasificar, en poder llegar a las instancias importantes de las competiciones mundiales para hacerse de los recursos que benefician a los jugadores, pero mucho antes beneficiaron a las instituciones y a toda la estructura del fútbol uruguayo. Sin los recursos que genera la selección, hoy la AUF no podría bancar un montón de cosas como sus complejos, los campeonatos de juveniles como los banca; es decir, nosotros financiamos todos los campeonatos de juveniles que se disputan con cada vez mayor cantidad de partidos. Y eso es gracias a la selección, gracias a los sponsors, a los ingresos por venta de entradas, por venta de televisión. Gracias a eso también se derraman recursos que compensan a veces la falta de recursos que se derivan de la venta de derechos del fútbol local, que es donde deberíamos estar poniendo la mayor atención, así que cuando uno analiza el contexto tiene otra cosa además de las que pueden ser perceptibles.

-¿El porcentaje de los premios de la selección ya están preestablecidos?



-Esa es otra de las cuestiones muy favorables que ha tenido este esquema, nos permite desde bastante tiempo antes de salir a una Copa tener liquidado todos los asuntos referidos a premios. Acá nadie habla de premios, cuando se viene a una Copa América, a una Eliminatoria, a una Copa del Mundo, está todo laudado de antes. Vamos todas las partes que componemos la delegación en la más absoluta de las armonías, porque lo trabajamos profesionalmente antes. He sido testigo en estos días, compartiendo con otros presidentes, que muchos están hasta el último día firmando o negociando sus convenios. Eso en Uruguay no pasa, es otro síntoma de madurez y de lo positivo que han sido estos esquemas de contratación.



-¿Cómo es la vida de Ignacio Alonso como presidente de la AUF?



-Cambió abruptamente; en este caso tomamos las precauciones antes de venir para que esté todo cubierto allá. Si tenemos que ir algún día, iremos, pero seguramente desde acá por teléfono podamos cumplir todo lo necesario a nivel profesional y a nivel de nuestro emprendimiento agropecuario.