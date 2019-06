Hohberg va por Perú: es nieto del ídolo aurinegro y medio uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

"Tengo un poco dividido el corazón para el partido. Un poco sí, porque nací en Perú y hace mucho tiempo que estoy acá, pero tengo la doble nacionalidad peruana y uruguaya. Soy un poco mitad y mitad porque mi familia es de Uruguay y mi mujer es uruguaya”, reconoció Alejandro Hohberg desde la pretemporada que Universitario de Deportes, su club desde enero de este año, está realizando preparándose para el torneo Clausura incaico.

Es que Alejandro es nieto del histórico delantero de Peñarol, Juan Eduardo Hohberg, quien ganó siete Campeonatos Uruguayos con la camiseta aurinegra y también la Copa Libertadores de 1960.



Fue en las épocas de Juan Eduardo como entrenador en Perú, donde estuvo al frente de Alianza Lima y Universitario, entre otros, que la familia se afincó en tierras incaicas y allí nació el mediapunta.

Pero cuando Alejandro tenía solamente ocho años, la familia se mudó a Uruguay y fue en el país donde su abuelo fue ídolo que el hoy jugador de Universitario comenzó con su carrera futbolística.



Jugó un año en Liverpool en AUFI y de allí pasó a Peñarol, donde estuvo 10 años en las juveniles. Hasta Tercera División, y no niega que le hubiera encantado llegar a Primera por lo que fue su abuelo en el club. “Pero bueno, son esas cosas. No se dio la oportunidad y me fui a Rentistas, donde sí me dieron la posibilidad y debuté en Primera División. Tomé la decisión de salir de Peñarol porque se demoraba la oportunidad de debutar en Primera y sentía que tenía que tomar otro rumbo”, contó.

GARECA. “Estaría bueno que ganara Perú”, agregó Alejandro, ya retomando el tema de la Copa América. El futbolista conoce muy bien a Ricardo Gareca, dado que el entrenador argentino lo citó para la Copa América Centenario de 2016. Hohberg jugó dos partidos: el empate ante Ecuador 2 a 2 y la victoria ante Haití por 1 a 0. También lo convocó para un amistoso que finalizó con goleada ante Trinidad y Tobago por 4 a 0. “Como experiencia fue muy buena, algo muy lindo. Lógico que me hubiera gustado estar, pero son cosas que pasan en el fútbol. Esta vez no me citaron y hay que seguir esforzándose”, dijo Alejandro.



“Esperanza tenía, pero se mantuvo la base que fue al Mundial de Rusia”, admitió.

GOLEADA. Perú llega al partido frente a Uruguay tras haber sido goleado por Brasil 5 a 0 en el último partido del grupo A. “Brasil era superior a Perú en los papeles, pero no se esperaba un resultado tan abultado. Es un partido de esos que se da cada tanto. Pero eso ya quedó atrás. Ahora Perú tiene la oportunidad de ganarle a Uruguay y clasificar a semifinales. Sería muy bueno”.



De todas maneras, no niega que recibir tantos goles como los que le hizo Brasil a Perú es muy duro. Lo sabe porque lo vivió en carne propia. “Me pasó una vez, jugando por César Vallejo. Recibir tantos goles es complicado. Perdimos feo. Creo que en un torneo local es todavía más complicado recuperarse. En un torneo tan corto como la Copa América enseguida tenés otra oportunidad, en este caso para clasificar y seguir adelante. No habría por qué quedarse con lo malo si enseguida está la chance de una revancha”, explicó y contó cómo cree que se dará el partido del sábado.



“Perú va a salir a proponer y a tener la pelota como hace siempre, pero Uruguay con la renovación del plantel que ha tenido y la forma de juego que está empleando ahora, va a querer ser protagonista. Por eso creo que el partido va a ser muy parejo”, expresó y reconoció que la falta de Jefferson Farfán -quien lesionado ya abandonó Brasil- será difícil de suplir. “Se va a sentir mucho su ausencia, porque él y Paolo (Guerrero) son los dos jugadores de más experiencia y le aportan mucha jerarquía al equipo”.



La mayoría de los integrantes de la actual selección peruana fueron sus compañeros en el 2016. “Me ha tocado compartir en la Copa América de Estados Unidos con casi todos, por eso los mejores deseos los guardo para ellos”.



No se siente capaz de darles consejos sobre los uruguayos, pero sabe que no la tendrán fácil. “Los defensas van a tener una tarea difícil para frenar a Suárez y Cavani, porque son dos de los delanteros más importantes que hay en el mundo”.



La selección de Gareca ha sido blanco de las críticas de los aficionados y de la prensa por estos días. “Después del partido con Brasil se ha criticado un poco, sobre todo la forma en que se perdió, pero es normal. Calculo que cuando empiece el partido con Uruguay todo el mundo va a querer lo mejor para Perú, como siempre”.

GUILLERMO. Tras ser campeón con Alianza Lima en 2017, Hohberg pasó a principio de este año a Universitario de Deportes. “Fue raro por la decisión, pero estoy contento. Sobre todo por cómo me recibió la hinchada crema. Ahora estamos haciendo la pretemporada para encarar bien el torneo Clausura. En el Apertura no nos fue muy bien, anduvimos regular. Por eso hay que prepararse bien para levantar”.



Hohberg llegó a Universitario junto al defensa Guillermo Rodríguez. Ambos son por estas horas blanco de las bromas de sus compañeros de equipo. A Guillermo por uruguayo y a Alejandro por medio uruguayo.



“Las bromas están como siempre, pero mis compañeros saben que el sábado voy a alentar a Perú. Voy a mirar el partido tranquilo y ojalá que gane Perú, porque nací acá y porque me ha tocado estar en la selección. Pero los dos son buenos equipos y creo que puede ser un gran partido”, culminó.