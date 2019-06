Tabárez: "No hay ningún mal entrenador que pueda con Cavani, es un goleador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El maestro Tabárez dio la conferencia de prensa oficial luego de la victoria 1-0 de Uruguay sobre Chile, en la que destacó a varios jugadores y subrayó lo hecho por el autor del único gol del partido.

"Cavani es así. Alguna vez se equivocó, quiso cambiar de frente y se la dio al equipo contrario, pero no para nunca. Hoy transitó por dos o tres funciones diferentes, pero su característica principal no la pierde. No hay ningún mal entrenador que pueda con él, es un goleador. Fue un buen centro que le hicieron pero no venía muy fuerte, tuvo que dirigir la pelota con la fuerza justa. No lo hace cualquiera, solo los especialistas en el gol", afirmó.

Podría haber sido otro el resultado.

Tabárez siguió el hilo de conferencias anteriores. Se refirió al resultado del partido como justo al Uruguay haber tenido más chances, pero que los partidos "se definen por circunstancias". "Por lo parejo muy disputado. Pero creo que fallamos en algunas oportunidades pero llegamos más que el rival, en algunas que no pudimos concretar. Estos partidos cerrados se definen por circunstancias. Me tiene muy satisfecho. Ya sabemos que es Perú, dónde es. Tratar de enfrentar otro partido que por definición también es difícil".



"Estar satisfecho no quiere decir más que eso. En un partido parejo, podría haber sido otro resultado. Este equipo siempre lucha hasta el final y eso nos lleva a alguna equivocación, pero disputamos las pelotas como si fueras las últimas. La actitud es la base de todo lo que hacemos, técnica, táctica. Estar con la cabeza en el partido y no en otro lado", agregó.



Además resaltó la importancia que tiene el proceso, que lleva a tener un recambio que igual muestra buen nivel en jugadores jóvenes. "Creo que tiene que ser el proceso de tiempo. Hoy quedó un mediocampo con un jugador de 21 años y otro de 22- después vendrán otros jóvenes y aprovecharán las experiencias", sostuvo. "Tienen un gran amor por la camiseta celeste y su país. Siempre vamos a estar mirando hacia adelante", sumó.

El próximo rival: Perú.

Tabárez afirmó que con el equipo que tiene la selección de análisis de datos "concordamos que el partido con Brasil (fue goleado 5-0) no lo consideramos. Son partidos cada tanto, accidentes. Dejan huellas pero es cuestión de la interna de Perú. Estos golpes lo ponen en guardia y se pueden configurar en un equipo muy fuerte. Es una base del Mundial de Rusia muy fuerte, tiene muy buenos jugadores. Todos los aspectos los vamos a tratar".

Además destacó el día de descanso extra por jugar el sábado en vez del viernes. "El fixture nos da un día más que sirve, estamos llegando muy justo. Cambiaría ese día por que no estén tan enfermos tantos jugadores. Stuani, Torreira más dos jugadores lesionados (Vecino, Laxalt). Hay que trabajar mucho en darle el justo término a esta victoria. Nosotros no festejamos con estridencia. (Contra Perú) vamos a depender del aprovechamiento de las oportunidades. Era lo que queríamos esto, pero hay que aprovechar las oportunidades".

Puntos altos de rendimiento.

"Los sectores laterales tienen mucha importancia en el fútbol, no solo en el ataque, también en defensa. El ingreso de Jonathan Rodríguez fue por la gran velocidad que tiene. Por momentos tuvo que ser mediocampista marcando al cinco. Como es delantero se sabe mover y le metió un centro preciso a Cavani, que fue lo que determinó el partido".

El maestro dijo que planteó un once pensando en las virtudes de Chile, pero "tampoco podemos jugar por lo que es el rival. Definimos un esquema pensando en equilibrar. Lodeiro tiene muchas virtudes físicas. De Arrascaeta no es un jugador de banda pero tiene mucho talento y hoy aportó lo suyo, lamentablemente la situación de frente no la pudo agarrar bien, pero llegó y cumplió con su cometido táctico. Nández hoy saltó a la par de jugadores de 1,90 m, nosotros lo usamos por la banda; puede ser una carencia de nuestro país que no tenemos jugadores por banda; mejoró y se entiende mucho con Giovanni González. Con Panamá mostraron algunas cosas de esas, por eso fue que entró. Jonathan Rodríguez es delantero, pero es muy generoso a la hora de cumplir funciones tácticas. Tiene mucha velocidad y sentido del gol. Lo demás lo ponen ellos con la humildad, superan alguna falta con ganas y esfuerzo".



"Cada vez entraban jugadores mas grandes en Chile. Tuve que poner a Coates para fortalecer la zona defensiva. No se ha ganado por esos cambios, ni si se hubiera empatado o perdido. Fue una intención. Van recogiendo experiencias nuevas. Somos más con los jugadores que demuestran cosas"





CHILE



"Considerando que jugaron jugadores que no habían jugado, tiene un plantel. Las selecciones chilenas de otras épocas no tenían jugadores de tanta altura. Hay una renovación, tiene un entrenador con mucha experiencia. Es un equipo a tener en cuenta, sobre todo porque sigue en carrera"





"Para mí la selección de Colombia demostró tener un plantel, está muy fuerte. La tendrá que demostrar el resto del torneo. Quizá sea el equipo más fuerte, pero estos torneos son así. EN 2011 tuvimos la suerte de ser campeón, y nos tocó con Argentina y sin embargo empatamos y nos impusimos en los penales. Sigo con la idea que esto son presunciones, pero no podemos decir nada de lo que va a venir. No podemos decir que Chile no le puede ganar a Colombia. La presión de los partidos de tú a tú también hay que ganar, tienen un tinte diferente a un partido de grupo"