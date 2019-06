Godín, en la previa al debut de Uruguay: "No tiene sentido hablar de favoritismos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El capitán de la selección de Uruguay, Diego Godín, resaltó la expectativa por empezar la Copa América 2019 y destacó que es fundamental empezar ganando ante Ecuador.

Llegó el día del debut, en Belo Horizonte la jornada no es tan soleada como las anteriores, pero igualmente se ve algo de sol y hay más de 20 grados. A la hora del partido, las 19.00, se esperan unos 19 grados.



En la previa, el capitán dijo que “la sensación siempre es de ansiedad, de ilusión, de ganas. Un torneo de este nivel genera mucha más expectativa, más ilusión que por ahí un amistoso. Tenemos ganas de competir, de que llegue el momento y nos preparamos mentalmente para eso, principalmente en estas horas previas”.



El jugador, que acaba de cerrar un ciclo en el Atlético de Madrid dijo además: “Veremos a qué nos enfrentamos, veremos qué podemos imponer adentro del campo y qué no, sabiendo que nos enfrentamos a un grupo parejo, un grupo competitivo. Se han visto en estos primeros partidos de la Copa América la intensidad con la que se juega, el orden táctico, de cómo se respetan y estudian los equipos. Va a ser duro, difícil. Es fundamental empezar ganando”.



El zaguero señaló que “ganar la Copa es el sueño máximo que puedo tener como capitán y como uruguayo. Poder ganar un título con la selección no tiene precio ni nada que se le compare, entonces sería poder cumplir un sueño y es a lo que aspiramos”.

Godín fue consultado sobre si es la última chance de ganar un torneo importante para este grupo de jugadores, considerando que hay varios que ya superan la franja de los 30 años. “Sinceramente no lo siento así, sí sé que es una nueva oportunidad que tenemos. Tenemos un equipo para soñar, para ilusionarnos. Pero hablar ahora de que es la última oportunidad, de que somos favoritos, no sirve ni aporta nada. Vamos a demostrar en el campo. Tenemos un gran equipo, venimos bien preparados, ya es un proceso de más de 13 años con el mismo cuerpo técnico, con una gran cantidad de jugadores que ya llevan muchos años, que se han insertado en el grupo, que muchos vienen de juveniles”.



Por último, Godín afirmó que “somos una selección de muchísima historia, no lo vamos a negar, y eso es un impulso para nosotros, pero tampoco tiene sentido hablar de favoritismos. Ni nos suma, ni nos aporta en nada hablar de eso, simplemente para nosotros lo importante es preparar el partido, preparar el campeonato, sabemos a las dificultades a las que nos enfrentamos, el crecimiento que han tenido ciertas selecciones y que han acortado las brechas. Y no es que se esquive o se tenga miedo, no se habla porque no aporta nada”.