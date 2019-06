Godín: "Nos enfrentamos a un rival muy diferente al que jugó contra Chile"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del empate entre Uruguay y Japón por 2 a 2, el capitán uruguayo Diego Godín reconoció que se sorprendió al encontrarse con un rival "muy diferente al que jugó contra Chile".

En la zona mixta, finalizado el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019, Godín sostuvo que "nos enfrentamos a un rival muy diferente a lo que fue en el partido con Chile, un rival que se organizó, se plantó bien en la cancha con una idea clara de juego".



El capitán reconoció que los japoneses "dominaron el primer tiempo" y con el correr de los minutos "fuimos entendiendo que la manera de jugar era más directo, con Luis (Suárez) y con Edi (Cavani), saltando la mitad de la cancha donde eran prácticamente impenetrables".



Destacó que esa fue la forma para ir "generando ocasiones y llevando a Japón hacia atrás". "Tuvimos muchas ocasiones para haber ganado el partido pero no se pudo. Me voy tranquilo de que tuvimos las ocasiones", reconoció.



En este sentido, también consideró que del partido "nos llevamos un punto que no nos clasifica matemáticamente pero nos deja prácticamente en la siguiente fase".