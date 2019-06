Godín elogió a "Josema", a Cavani y anticipó que se viene una linda final con Perú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Voz de capitán. Elogiando al equipo, poniendo el foco en José María Giménez y en Edinson Cavani. Destacando el trabajo colectivo y respetando a Perú, contra quien se va a jugar "una final". Diego Godín en zona mixta dijo: "estoy contento porque nos vamos con buenas sensaciones".

Para Godín la victoria se consiguió gracias "al trabajo de equipo" y en se sentido subrayó "el equipo trabajó de manera impresionante".

Para destacarlo aún más el "Faraón" sostuvo "Luis (Suárez) y Edi (Cavani) hicieron un desgaste brutal para frenar la salida con balón de Chile. Por momentos pudimos complicarlos, presionarlos más arriba, por momentos no, Chile jugó bien".

El capitán de Uruguay subrayó que se sabía que Chile "iba a competir bien" porque "tiene las ideas claras". Sin perjuicio de ello, ponderó la evolución que fue teniendo el equipo. "A medida que fueron pasando los minutos nos fuimos acomodando, el equipo fue mejorando. Después encontramos ese gol de Edi que nos dio la ventaja y me voy contento por llevarnos buenas sensaciones".

Agregó: "ganarle a un rival muy bueno nos da tranquilidad para trabajar el partido contra Perú. También estoy contento por lo que le dimos a la gente que se hizo sentir aunque era minoría".

El "Faraón" señaló que no piensa en la posibilidad volver a jugar en Porto Alegre (instancia de semifinal). "Hay que pensar en Salvador de Bahía y contra Perú. No podemos pensar un paso más adelante. Hay que pensar en la final que viene, que lo es".

Además, cuando se le pidió que optara por la mejor jugada del partido, Godín dijo: "no me puedo quedar con una jugada, me quedo con dos: la que "Josema" salva en la raya y el gol de Edi. Estoy contento por esos dos compañeros que se merecen lo mejor, hicieron un partidazo. Edi hace un sacrificio brutal para el equipo y me alegro mucho por él".

Cuando opinó sobre Perú aseveró: "es un gran equipo, tiene un gran entrenador y no es casualidad que haya ido al Mundial. Sabemos que va a ser duro, nos conocemos, así que el respeto máximo para Perú. Va a ser un lindo partido, una linda final".