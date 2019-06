Giorgian jugará como titular y en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la conferencia de prensa posterior al partido contra Ecuador, cuando Uruguay goleó 4-0, Oscar Tabárez señaló, entre otras cosas, que Giorgian De Arrascaeta no había jugado porque no era el mejor lugar para mandarlo a la cancha, teniendo en cuenta que no se fue de la mejor forma de Cruzeiro, donde era casi un ídolo, y en Belo Horizonte le recordaron su salida.

Ese día, en el Estadio Mineirão, carteles, cantos, gritos e insultos generaron que los suplentes de Uruguay se corrieran de lugar; se apartaron de atrás del arco y se fueron para atrás del banco de suplentes celeste, incluso por disposición de la organización de la Copa América.

En Río de Janeiro la cuestión cambió. De Arrascaeta llegó en enero a Flamengo y, pese a que todavía no llegó a brillar, los hinchas del club carioca adoran al número 10. De hecho, hicieron una campaña en redes sociales a favor del nacido en Nuevo Berlín y en contra del DT Abel Braga (que fue cesado), porque no lo ponía entre los titulares o lo colocaba poco tiempo.

Ayer, Tabárez practicó con una oncena pensando en Chile (mañana, en Maracaná, a la hora 20.00), con De Arrascaeta entre los titulares y el principal dato es que no salió nunca.

Ese aspecto hace pensar que Giorgian será titular contra los trasandinos, aunque habrá que esperar a la confirmación hoy, en caso de que repita el equipo en el entrenamiento.

Así, De Arrascaeta debutará en la Copa América como titular (ya tuvo minutos contra Japón), en un lugar donde se siente cómodo, donde le gusta jugar y en el que seguramente se cambiará ese clima hostil por el de algarabía por verlo en la cancha. Ya los hinchas de Flamengo mostraron su alegría ante la posibilidad de verlo jugar en Río de Janeiro, aunque esta vez con la Celeste.

En la práctica de ayer, primero dejó el equipo Nicolás Lodeiro y después entró el jugador del Seattle Sounders y salió Nahitan Nández. Ahí parece estar la duda, es decir, en quién sale del equipo.

De Arrascaeta tuvo un buen ingreso contra los nipones, principalmente volcado a la derecha. Tuvo buen manejo de pelota, contó con interesantes cambios de ritmo e inició varias jugadas de peligro.

¿Qué le puede aportar al equipo?

De Arrascaeta fue una de las principales figuras que tuvo Uruguay contra Panamá, en la despedida de la selección de su gente antes de jugar la Copa América. Después no jugó contra Ecuador y entró en el minuto 59 frente a Japón.

Con él en cancha Uruguay gana un jugador pensante, con visión de juego, experto en pases filtrados (entre líneas), que tiene gol. Además, contra los nipones mostró estar muy bien físicamente, con cambios de ritmo atinados y comenzando transiciones rápidas. En ese partido entró a jugar por la derecha, aunque hubo jugadas en la que se volcó más al medio.

Cuando el jugador nacido en Nuevo Berlín tiene espacios y libertad para crear, por lo general no falla y es determinante en su juego; le cuesta algo más que a Lodeiro el retroceso para marcar. Si el juega, es una buena noticia para Suárez y Cavani, porque Uruguay gana un jugador que es importante para abastecer a los atacantes de manera correcta.