El éxodo celeste: más de 20.000 hinchas viajaron a Porto Alegre

La familia Morales Ubilla comenzó a planificar su viaje a la Copa América allá por febrero, cuando las entradas se pusieron a la venta. Son de Melo y para ellos recorrer los 500 kilómetros que separan esa ciudad de Porto Alegre no es nada. “Para nosotros es como ir a Montevideo”, aclaró Mauricia y contó que en los cuatro autos que ayer emprendieron el viaje a las 7 y media de la mañana fueron 17 personas. Y hoy se les unía otro coche con cinco más. Son todos familiares, tres hermanas (una de ellas Mauricia) con sus maridos, hijos, nueras, sobrinos y hasta algún amigo que sumaron para el viaje.



La idea surgió porque todos los hombres de la familia habían ido a la Copa América de Argentina y esta vez parecía que se iba a repetir el asunto. “A nosotros no nos importa mucho que vayan ellos, los dejamos, porque algún otro viajecito nos hacemos. Pero mi hija Maite (14) dijo que no, que esta vez íbamos todos. Y así se dio”, relató Mauricia en pleno viaje, cuando aún les quedaban unos kilómetros para llegar a Porto Alegre.

“Y mi sobrina Flor (13) tenía que jurar la bandera, pero dijo que no, que la juraba el año que viene, pero que el partido no se lo perdía. Es que en la familia somos muy futboleros. Y las discusiones están a la orden del día. Saben todo de cada jugador”, contó la melense y agregó que son hinchas de Cavani, sobre todo por la abuela, Teresita, que no pudo acompañarlos.



El que sí lo hizo fue Nico, uno de los hijos de Mauricia que vive en Tampa, Estados Unidos, donde estudia y juega al fútbol. Debido a eso no tiene muchas posibilidades de ver a la Celeste, pero esta vez estaba de vacaciones en Uruguay y arrancó para Porto Alegre con el resto. De los 12 primos, solo tres no pudieron viajar porque están estudiando en Montevideo y tenían parciales obligatorios. Estaban furiosos.



A los Morales Ubilla les hubiera gustado seguir para Río para ver el partido frente a Chile, pero deben volver por obligaciones laborales. De todas maneras aprovecharán el fin de semana en Gramado.

Daniel salió de Montevideo el martes a medianoche junto a tres amigos, Lalo, Nacho y Tito, en el auto de uno de ellos. Él quería salir a las 5 de la mañana, pero sus amigos lo convencieron de hacerlo antes. Y a la postre tuvieron razón. Porque a esa hora ya estaban en Río Branco, aunque el trámite en la aduana les llevó algo más de una hora. “Había una sola funcionaria”, se quejó Daniel ya en Porto Alegre y tras retirar las entradas en el shopping DC en Navegantes.



“Cero cola y muy ágil el canje de las entradas. Hay 18 puestos para atender a los uruguayos”, contó. Tras el partido frente a Japón, Daniel y sus amigos dejarán el auto en Porto Alegre y seguirán viaje hacia Río en avión para estar presentes en el juego ante Chile. El tramo en avión les costó 100 dólares hace dos meses cuando lo compraron, pero ahora estaba a 500 verdes.



Después del partido frente a la Roja, Lalo, Nacho y Tito se quedarán unos días disfrutando de Brasil, mientras que Daniel regresará a Montevideo en TTL.

Justamente, la empresa TTL suele sacar un ómnibus por día para Porto Alegre y tanto el martes como ayer salieron tres repletos. EGA, por su parte, también saca un bus por día, pero el martes salieron 40 rodados y ayer 11 más. O sea que en dos días salieron 51 buses con capacidad para 48 pasajeros cada uno. Y a eso hay que sumarle 10 ómnibus de excursiones que seguirán hacia Río para ver el tercer partido del grupo de Uruguay.

A propósito de ómnibus, en la emisora Del Sol no quedó nadie. Salieron dos buses con 50 personas. Ayer el programa “La Mesa de los Galanes”, por ejemplo, salió en directo desde el Chuy y desde Pelotas “Fácil Desviarse”.



“La idea fue invitar a todos los funcionarios de la radio, dado que el partido era en Porto Alegre. Hacer una linda movida y disfrutar del juego. Viajamos todos: administración, limpieza, producción, y por supuesto los de los programas”, contó el director de la FM, Iñaki Abadie.



Salieron ayer a las 6 de la mañana y en el camino hubo una guerra de buses. Uno llamado Bondicholo (por ticholo) y el otro Bondirinha (por caipirinha). Hoy planean una gran transmisión desde el Arena do Gremio, donde Uruguay será local ante Japón.

profe Manuel y el mensaje de Tabárez “Es una locura, hay uruguayos por todos lados. En la ruta, en los peajes, en la ciudad”, contó Manuel Vázquez, un profesor de Educación Física, hoy inspector departamental de la materia, que viajó con su familia. “El mensaje de Tabárez es muy bueno, para transmitirle valores a los gurises. Y si están acompañados de buenos resultados, mejor aún”, añadió.

aduana Las demoras en la frontera Los hinchas llegaron en muy buen número a Río Branco o al Chuy en ómnibus y en auto. Anoche fue necesario reforzar a los funcionarios que realizan los trámites debido a las largas colas. Por ejemplo, ayer a las 20 horas salieron 30 buses de Tres Cruces. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso avisó en su cuenta de Twitter que el canje de entradas se puede realizar hasta hoy a la hora del partido. “A todos los uruguayos que están demorados en la frontera con Brasil, el canje no cierra hoy”, escribió Alonso debido a las demoras.