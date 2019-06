Un empate sin tristeza para los hinchas uruguayos en Porto Alegre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya no hizo su mejor partido en la Copa América 2019 y empató 2-2 frente a la selección de Japón en el estadio Arena do Gremio. Más de 30.000 personas asistieron al encuentro, que tuvo un resultado inesperado.



Tras la goleada de Uruguay frente a Ecuador y la de Chile frente a Japón, la lógica indicaba que la selección del maestro Tabárez iba a sellar su clasificación en Porto Alegre y así lo hicieron sentir sus fanáticos. “No había visto el partido anterior de Japón y no me esperaba que jueguen así”, dijo un hincha a la salida del encuentro.



Otro, tampoco conforme con el resultado pero sin ninguna preocupación, explicó que un problema que tuvo Uruguay fue que esta vez llegó como favorito y los jugadores prefieren bajarle el copete a esta selección.



Chile, en Río de Janeiro, es el próximo rival de la selección uruguaya y los hinchas, al igual que a la salida del Arena do Gremio tras empatar ante Japón, expresarán su conformidad pase lo que pase.