Edinson Cavani: "Cuando te ponen el cartel de favorito, por algo es"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El delantero de la selección de Uruguay, Edinson Cavani, dijo que no le incomoda que la Celeste aparezca entre los favoritos a ganar el título porque "cuando te ponen el cartel, por algo es".

En rueda de prensa en la zona mixta luego de la victoria sobre Ecuador, Cavani dijo que "Uruguay estuvo bien, creo que en todas las líneas estuvimos bien".



Consultado sobre si el equipo de Óscar Tabárez es candidato para ganar el título, el delantero sostuvo que "hay que ponerse un poco el cartel de favorito, cuando te lo ponen por algo es, así que mejor si nos ponen ese cartel".



De todos modos, consideró que "nosotros tenemos que seguir como siempre nos hemos manejado, con los pies sobre la tierra, sabiendo bien lo que tenemos. La gente que diga lo que quiera, nosotros dentro del grupo sabemos perfectamente para que estamos".

La voz del capitán.

También en la zona mixta, Diego Godín consideró que la victoria sobre Ecuador "al principio fue trabajada". En este sentido, destacó que "encontramos un lindo gol estando 11 contra 11. Después, con la expulsión del jugador de Ecuador, tuvimos más espacio, pudimos controlar más la pelota. Eso no hizo que no fuéramos verticales, el equipo siguió insistiendo por las bandas, llegando, y después encontramos los goles, que nos encaminaron el partido".



Ante la pregunta de si Uruguay es candidata a llevarse la Copa, el capitán planteó que "cualquier selección viene a una competición como esta a ganar" y que "Uruguay siempre va a ser candidata". "Más con la selección que tenemos y con el Mundial que venimos de hacer", agregó.



Sin embargo, consideró que "no me beneficia en nada decir que somos favoritos, eso lo tenemos que mostrar en la cancha como lo hicimos hoy".



"Ahora hay que preparar el partido con Japón, esto te da una ventaja en el grupo pero no te garantiza nada y el partido que viene hay que prepararlo de la mejor manera", concluyó Godín.