Ecuador bajo la lupa de dos expertos: Guillermo Almada y Pablo Repetto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pocas horas del debut de Uruguay frente a Ecuador en la Copa América (el domingo, a las 19:00 horas), Ovación dialogó con dos entrenadores uruguayos que conocen al dedillo a la selección ecuatoriana: Guillermo Almada y Pablo Repetto.

Almada estuvo al frente del Barcelona de Guayaquil desde junio de 2015 hasta abril de este año cuando dejó a la institución para dirigir al Santos Laguna mexicano. El técnico jamás imaginó la sentida despedida que le dedicaron los hinchas de Barcelona, el equipo con el que fue campeón ecuatoriano en 2016. Ese mismo año fue elegido el mejor entrenador de Ecuador.

Pablo Repetto.

Pablo Repetto

Pablo Repetto dirigió a Independiente del Valle desde el 2012 al 2016. Fue vicecampeón ecuatoriano en 2013 y llegó a la final de la Copa Libertadores en 2016, la que perdió ante Atlético Nacional de Colombia. Está al frente de Liga de Quito desde 2017.

“Ecuador está viviendo un recambio, ya con el entrenador, a diferencia de Uruguay que lleva un tiempo muy prolongado con Tabárez. Como todo cambio, todavía no ha encontrado una idea, una identidad. La prueba es que el “Bolillo” Gómez ha cambiado las formaciones en todos los partidos amistosos que ha jugado. No ha mantenido un once o un equipo base y ha cambiado también la figura táctica. Creo que el entrenador todavía no esta conforme, porque no ha encontrado lo que quiere”, dijo Repetto mientras iba rumbo al entrenamiento de Liga de Quito.

la sub 20 Un cambio de mentalidad “Han tenido un cambio importante en la mentalidad. Se nota en los equipos ecuatorianos al jugar en lo internacional y también en la selección Sub 20 que aunque quedó afuera salió del Mundial con la frente muy alta. Hoy son mucho más fuertes en ese aspecto”, admitió Repetto.

“No va a ser fácil para Uruguay. Ecuador tiene una característica en sus jugadores que es la velocidad, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante, con jugadores muy rápidos como Enner Valencia, el centrodelantero que en sus comienzo jugó por la banda y que viene de ser campeón en México con Tigres. Creo que en las bandas van a jugar Antonio Valencia, que llega sin actividad y esa una gran desventaja que tiene Ecuador. Si no juega Antonio lo hará Renato Ibarra y por el otro lado ha jugado mucho Ayrton Preciado, que es muy rápido pero que tampoco llega con continuidad”, analizó el DT de Liga.

Guillermo Almada.

Guillermo Almada. Foto: Archivo El País

Almada se encontraba en Cancún participando de un congreso de tres días que organiza todos los años la Federación Mexicana, en donde tuvo la oportunidad, entre otras cosas, de conversar con Capello.

“Ecuador hoy tiene muy buenos futbolistas diseminados por todo el mundo. Son muy rápidos y potentes. Ya vimos en la sub 20 de lo que son capaces. Si pensamos en los de arriba, Antonio Valencia, Enner Valencia (que está en Tigres y jugó muchos años en Europa) y Preciado que lo tengo yo, es un gran jugador. Uruguay está capacitado para ganarle, pero ellos son una selección potente y tienen materia prima. Con un gran mediocampo renovado. Es una selección de mucho cuidado y riesgo. Vamos a tener que esmerarnos para ganarle a pesar de que tenemos una gran selección”, afirmó el ex-Barcelona que el 20 regresará a Cancún a hacer la pretemporada con su equipo Santos Laguna, donde juega Brian Lozano y donde acaba de incorporarse Octavio Rivero.

en el debe La fortaleza mental “A veces a los ecuatorianos les cuesta un poco ser fuertes mentalmente”, reconoció Almada. “El día que se den cuenta que deben trabajar en eso desde las divisiones inferiores, se van a a convetir en una potencia. Porque el resto lo tienen, sobre todo su espectacular biotipo físico”, agregó.

“Lo que pasa es cuando una selección se junta y con los jugadores que vienen de temporadas extenuantes, hay muchos factores a tener en cuenta. Creo que Uruguay es favorito detrás de Brasil, que siempre tiene un plus. Los brasileños son los más dotados técnicamente y son locales. Uruguay está en un segundo escalón junto a Argentina, que tiene a Messi. Pero tiene potencial para ganar la Copa, sobre todo el mediocampo ilusiona; para que abastezcan a los dos monstruos de arriba”, agregó Almada.

Al igual que Uruguay, Ecuador también ha tenido un recambio en la mitad de la cancha. “Se mantiene Jefferson Orejuela, que conocemos muy bien porque es jugador de Liga y antes estuvo en Independiente del Valle con nosotros. Es el que más partidos tiene. Luego está Intriago, también de Liga y que ha jugado con Orejuela. Y hay un chico joven: Méndez. Para mí la duda es si va a jugar con tres volantes de contención o si va con dos y un enganche. Si juega con enganche jugaría Mena atrás del doble cinco. Ahí está la duda en la mitad de la cancha. Atrás mantendría a los zagueros que jugaron el último amistoso, Mina y Arboleda. Los laterales juegue quien juegue irán al ataque”, explicó Repetto.

La alegría de Antonio Valencia, capitán de Ecuador. Foto: AFP

Al final los dos técnicos contaron cómo creen que será el juego. “Soy partidario de salir a buscar el resultado y ser protagonista, pero hay que tener mucho cuidado con las transiciones ofensivas de Ecuador. Son muy veloces y tienen mucha potencia física, con un biotipo espectacular. Hay que tener los ojos bien abiertos, porque donde quedes medio descubierto te pueden hacer mucho daño. Si están inspirados y les dejás espacios, complica”, dijo Almada”.

“Creo que Uruguay va a tomar la iniciativa y Ecuador va a esperar en su cancha para salir rápido por las bandas por las características de sus jugadores”, finalizó mientras tanto Pablo Repetto.