La dura crítica de Dani Alves a Messi después de su denuncia en la Copa América

Después de la victoria de Brasil sobre Argentina por 2 a 0 en las semifinales, el Dani Alves había escrito un emotivo mensaje en las redes dirigido a Messi: "El fútbol a menudo se trata sobre ganar, a menudo sobre perder. Sin embargo, nunca dejará de existir el afecto, el cariño, el respeto, la admiración y la conexión con quienes te ayudaron a traer comida a casa, a mi casa..."



Sin embargo, la bronca de Messi luego de la obtención del tercer puesto de la selección ("No quiero ser parte de esta corrupción") motivó a que Dani Alves criticara con dureza a su ex compañero en Barcelona, club en donde vivieron muchos tiempos de gloria,



"En primer lugar, está faltando el respeto a una institución como la Selección Brasileña, en mi opinión. En segundo lugar, está siendo irrespetuoso con varios profesionales que ponen a un lado muchas cosas para poder estar allí, luchando por un sueño. Soy un amigo que siempre dice la verdad cuando es debido, y creo que se equivocó al decir estas cosas", comentó el defensor al programa brasileño Bem Amigos.



Alves describió la amistad que tienen desde que fueron compañeros en Barcelona y destacó que "un amigo no siempre tiene razón solo porque es amigo". Además, agregó: "Puede haberlo dicho por la calentura del momento, pero voy a seguir sin estar de acuerdo".

