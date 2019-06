¿Quién dijo que a Uruguay le iba a ser fácil?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Oscar Tabárez y José María Giménez lo habían anticipado en conferencia de prensa el día anterior: Japón no sería un rival fácil. También Fernando Muslera lo había reconocido un día antes, cuando además afirmó que el 0-4 contra Chile había sido mentiroso.



Uruguay y Japón empataron 2-2 en el segundo partido del Grupo C de la Copa América y los celestes quedaron cerca de lograr la clasificación a los cuartos de final.

No fue sencillo el primer tiempo para Uruguay, porque Japón estudió muy bien a los dirigidos por Óscar Tabárez. En los primeros minutos del juego Japón manejó muy bien la pelota, se sintió cómodo con el trámite y la movió con criterio de un lado a otro.



El número 10, Nakajima, complicó al sector derecho de la defensa, porque es un jugador rápido y técnico.



A los 3’ quedó solo Okazaki por el centro del área tras desbordar a Laxalt, pero el atacante marró la situación.

Godín se puso el equipo al hombro y sacó una buena contra, hilvanada por la derecha, donde se asoció con Cavani y terminó con un cabezazo fuerte de Suárez, pero a las manos del arquero.



Cuando el partido estaba entrando en un pozo, Miyoshi se escapó en velocidad por la derecha, Laxalt (que parecía ya sentido) no lo pudo frenar y el número 11 sentenció el 1-0.



Uruguay estaba impreciso con el balón, no lograba sortear de buena forma la presión que realizaban los japoneses y no encontraba la manera de lastimar a un equipo ordenado, pero que cada vez que era atacado no mostraba seguridad ni solvencia.

Torreira. El volante se debate entre varios japoneses. Foto: Gerardo Pérez.

Cavani, que estaba encendido y muchas veces retrocedía en la cancha para entrar en contacto con la pelota, fue a definir en el minuto 30 y Ueda le cometió falta que el árbitro colombiano Andrés Rojas no percibió; le avisaron de la incidencia desde el VAR, volvió a ver la jugada y ratificó su decisión. Así, Suárez marcó el empate y su gol número 58 con la selección uruguaya.



De ahí en más, Uruguay tomó el control del juego.



El propio Cavani se mandó una buena jugada de izquierda al medio que terminó con un remate suyo al ángulo. El salteño también estuvo cerca con un remate desde la medialuna que los nipones lograron salvar tirando la pelota al córner.

La buena noticia para Uruguay es que tanto Cavani como Suárez estaban encendidos y que encontraban en Nández un buen socio. Además, en el primer período Bentancur recuperó muchos balones; eso sí, sobre el final perdió una pelota en el medio y Godín lo salvó en un mano a mano.



Laxalt se fue lesionado y cuando salió debutó en la Copa Giovanni González.



Los primeros minutos del segundo tiempo fueron de ida y vuelta, con mucha dinámica.

A los 54’ Suárez le colocó un estupendo pase entre líneas a Cavani, que quedó mano a mano con Kawashima, y el guardameta, con una notable reacción, le tapó un gol cantado al delantero del PSG.



El trámite se complicó cuando a los 58’ una salida en falso de Muslera dejó la pelota “viva” en el corazón del área, y otra vez Miyoshi anotó el gol para los japoneses.



Luego, un preciso córner de Lodeiro al primer palo le permitió a “Josema” Giménez anotar el empate con un certero cabezazo al segundo palo.



En los minutos posteriores Uruguay estuvo cerca del gol del triunfo, pero al final se quedó con un punto trabajado.