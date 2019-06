Diego Lugano: “Hay quienes no ven bien que Brasil gane”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brasil está descreído de su selección. Luego de 180 minutos en la Copa América, el público local no se siente identificado con esta selección. Y no lo dice cualquiera, sino Diego Lugano. “Me llama la atención que esta generación de la selección brasileña no genera entusiasmo en el público local. Perdió un poco la magia después del Mundial. Inclusive Tite perdió la unanimidad. Uno habla con muchos brasileños que no se sienten identificados con su selección”, cuenta el excapitán de la selección uruguaya.

En ese contexto la Canarinha se juega hoy el pasaje a los cuartos de final y también buena parte del crédito. Desde las 16.00, en el Arena de São Paulo, Brasil enfrenta a Perú en duelo de los dos que lideran el Grupo A.



“Hay gente que no ve con buenos ojos que Brasil gane, porque si lo hace este ciclo puede continuar y ya hay muchos que lo cuestionan”, apuntó Lugano. Incluso explicó que la caída en el respaldo a Tite no es solo porque el equipo no gusta, sino porque “está muy identificado con Corinthians y en cada elección que hace, ya sea de jugadores como de integrantes de su cuerpo técnico, es muy clubista. Por eso a nivel país no genera mucha identificación”.

Brasil debutó con unos primeros 45 minutos malos ante Bolivia, mejoró en el siguiente período y terminó ganando 3-0, pero en los 90’ siguientes frente a Venezuela (0-0) decepcionó y se fue abucheado. Esto prácticamente lo obliga a no perder hoy ante Perú.



¿La razón del poco fútbol? Lugano también tiene una explicación para ello: “Obviamente Neymar es el jugador más desequilibrante que tiene Brasil, el de mayor jerarquía, y está claro que se lo extraña como lo haría cualquier selección o equipo del mundo, porque un partido como el del otro día contra Venezuela lo podía desequilibrar, pero también con lo que Neymar vivió en la semana previa a la Copa, si estuviera jugando iba a generar un clima muy tenso y de desconcentración a la selección. Así que desde ese aspecto, para Brasil y para estos jugadores es un buen desafío intentar ser campeón sin Neymar. Lo encararon como una buena oportunidad”.

A propósito de “Ney”, ayer visitó a sus compañeros en la concentración y almorzó con ellos. Fue a darles apoyo antes de un partido tan trascendente, según explicó la CBF en un comunicado.



Perú llega a este partido en igualdad de condiciones, producto del empate 0-0 en el debut ante Venezuela y de la victoria 3-1 sobre Bolivia luego de empezar perdiendo.



“Tenemos que estar muy atentos y tener una buena tarde. Hay que funcionar colectivamente. En la medida que podamos desarrollar eso, tenemos posibilidades”, dijo Ricardo Gareca en la previa de un Brasil-Perú en el que el local no será tan local.