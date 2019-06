Diego Godín luego de la eliminación de Uruguay: "Siento tristeza y amargura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capitán de la selección de Uruguay, Diego Godín, dijo esta tarde que siente "tristeza y amargura" por la eliminación del equipo en cuartos de final de la Copa América 2019 a manos de Perú.

Entrevistado al finalizar el partido, el zaguero planteó que "tenía mucha ilusión y ganas de pasar (a semifinales) y no pudimos".



Consultado sobre por qué la Celeste quedó eliminada, Godín sostuvo que faltó el gol: "Se buscó, se intentó, hubo tres goles anulados y nos faltó contundencia para meter un gol".



"Le agradezco a la gente, el apoyo no es de ahora, sino de siempre, por el cariño que nos dan, por acompañarnos toda la Copa América", dijo el capitán y afirmó que se siente "orgulloso de mis compañeros" porque "hay un grupo espectacular".



"El fútbol no es merecimiento y hoy quedamos eliminados injustamente. Nos faltó contundencia y en los penales ellos acertaron", concluyó.