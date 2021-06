Copa América 2021: ¿dónde ver los partidos de Uruguay y de todas las selecciones?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa América de selecciones tendrá su edición número 47 a partir de este domingo en Brasil con la presencia de los equipos del continente —entre ellas la selección de Uruguay que ya definió su plantel— que jugarán en los cinco estadios de las cuatro ciudades que albergarán el certamen.

Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro serán las ciudades que tendrán los partidos del torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones que tuvo su primera edición de prueba en 1910 y que luego sí comenzó a disputarse desde 1916 hasta la actualidad.

El evento será transmitido en vivo por televisión en Uruguay a través de las señales de cable de todo el país y sus diferentes plataformas de streaming.

¿Dónde ver los partidos de la Copa América?



Los 28 encuentros de la Copa América se podrán ver en televisión a través las señales de Directv Sports, que tendrá una cobertura especial desde Brasil por los canales 610, 612, 613 y 1610, 1612 y 1613 en HD, y mediante Dexary en los cables Nuevo Siglo por los canales Eventos 1 (471) y Eventos HD (475), TCC, Monte Cable a través de Eventos HD (454) y Cablevisión.

A su vez también los usuarios podrán seguir las alternativas del evento continental a través de las plataformas digitales como DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive y Flow.

El calendario de Uruguay en la Copa América 2021



Grupo B

- Uruguay vs. Argentina - 18/6 - 21.00 horas (Brasilia).

- Uruguay vs. Chile - 21/6 - 18.00 (Cuiabá).

- Uruguay vs. Bolivia - 24/6 - 18.00 (Cuiabá).

- Uruguay vs. Paraguay - 28/6 - 21.00 (Río de Janeiro).

Cabe recordar que la Copa América de Brasil tendrá un total de 28 encuentros y podés ver el calendario completo haciendo click aquí.